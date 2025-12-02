Новый тизер High On Life 2 раскрывает главного злодея

Разработчики из Squanch Games представили новый тизер High On Life 2, впервые раскрыв главного антагониста сиквела — и это вовсе не очередные пришельцы. Главным источником зла станет фармацевтическая корпорация, эксплуатирующая людей ради собственной выгоды. Вторая часть обещает более личный и эмоциональный сюжет: помимо противостояния «злой фарме», герою придётся столкнуться с угрозой из прошлого, которая нарушит его привычную жизнь и поставит под удар тех, кто ему дорог.

Игровой процесс сохранит всё, за что поклонники полюбили первую часть: безумный юмор, вооружение с характером и сумасшедший темп. Среди новых механик — цифровой скейтборд, позволяющий стремительно перемещаться по уровням, и масштабные стычки не только с наёмниками корпорации, но и с полицией, что добавит хаоса происходящему.

Squanch Games также готовит несколько мини-игр, стилизованных под классические ретропроекты — среди них, например, пародия на Bible Adventures.

High On Life 2 выйдет 13 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.