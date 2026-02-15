Как стало известно, Segnetofaza выпустила нейросетевой текстовый русификатор для High on Life 2. Перевод был осуществлён с помощью нейросети, но были выполнены минимальные корректирующие правки.

В High on Life 2 герой, некогда спасший человечество, вновь вынужден взяться за оружие. Неизвестный враг из прошлого открывает охоту на его сестру, и теперь противостоять предстоит фармацевтической корпорации с тёмными планами.

Игра доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.