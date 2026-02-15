ЧАТ ИГРЫ
High On Life 2 13.02.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Юмор
7.1 44 оценки

Segnetofaza выпустила нейросетевой текстовый русификатор для High on Life 2

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, Segnetofaza выпустила нейросетевой текстовый русификатор для High on Life 2. Перевод был осуществлён с помощью нейросети, но были выполнены минимальные корректирующие правки.

High On Life 2 "Нейросетевой русификатор - Яндекс и Gemini"

В High on Life 2 герой, некогда спасший человечество, вновь вынужден взяться за оружие. Неизвестный враг из прошлого открывает охоту на его сестру, и теперь противостоять предстоит фармацевтической корпорации с тёмными планами.

Игра доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

4
3
Комментарии:  3
вортигонт вортигонтович

бл она уже вышла ну помню этот треш )

3
Yougen Roar

ждем трейнер? никто не знаето когда появится?

2
KookyPentheus

Так выглядит Дюк нюкем 21 века, полная бездарь.

2