Как стало известно, Segnetofaza выпустила нейросетевой текстовый русификатор для High on Life 2. Перевод был осуществлён с помощью нейросети, но были выполнены минимальные корректирующие правки.
В High on Life 2 герой, некогда спасший человечество, вновь вынужден взяться за оружие. Неизвестный враг из прошлого открывает охоту на его сестру, и теперь противостоять предстоит фармацевтической корпорации с тёмными планами.
Игра доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
