Состоялся релиз High on Life 2 от Squanch Games

Состоялся релиз шутера High On Life 2 от Squanch Games — PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети, к сожалению русская локализация не предусмотрена.

Герой, однажды спасший человечество, снова вынужден взяться за оружие: неизвестный враг из прошлого открывает охоту на его сестру. Теперь противостоять предстоит фармацевтической корпорации с тёмными планами. В игре появился скейтборд — можно выполнять трюки и сражаться прямо на ходу. Игроков ждут новые локации, перестрелки и фирменная болтовня говорящего оружия.

Судьбе человечества угрожает межгалактический заговор! Используйте весь ассортимент говорящих инопланетных пушек, чтобы отстреливаться и отбиваться от злодеев, рассекая на скейте по экзотическим землям. Спасите свой любимый вид — людей!

High On Life 2 получила как средние так и высокие оценки от журналистов - 67 баллов на OpenCritic и 74 на Metacritic. Игра доступна на PC XBOX и PS5.

На момент публикации данной новости, супер защиты Denuvo Anti-tamper замечено не было.