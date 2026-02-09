Стали известны требования к месту на диске High on Life 2 и дата предзагрузки

В сети появились новые подробности о размере файлов и сроках предзагрузки High on Life 2 — продолжения комедийного шутера от Squanch Games. Игра выйдет уже в этом месяце, а владельцы Xbox смогут заранее подготовиться к запуску.

High on Life 2 будет доступна в день релиза по подписке Xbox Game Pass Ultimate. На данный момент подтверждено, что версия для Xbox Series X|S занимает 60,63 ГБ, а на ПК, согласно данным Steam, потребуется около 115 ГБ свободного места. Размер версии для PlayStation 5 пока не раскрыт.

Предзагрузка на Xbox Series X|S уже открыта с 8 февраля 2026 года, а официальный релиз состоится 13 февраля. Информация о предзагрузке на PlayStation 5 и ПК ожидается ближе к дате выхода.

Сюжет High on Life 2 разворачивается спустя пять лет после событий первой части и рассказывает о главном герое, ставшем профессиональным охотником за головами. Ему предстоит раскрыть масштабный межгалактический заговор, связанный с корпорацией Rhea Pharmaceuticals и угрозой превращения человечества в лекарственные препараты.

Сиквел предложит более масштабный мир с хабовой структурой в стиле метроидвании, поощряющей исследование и возвращение в ранее посещённые локации. Также в игру добавят скейтборд, который можно использовать как для перемещения, так и в бою, сохранив при этом фирменный юмор и «говорящее оружие».

High on Life 2 выйдет 13 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Версия для Nintendo Switch 2 запланирована на 20 апреля 2026 года.