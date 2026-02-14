Адриан Хмеляж раскритиковал Highguard: "Игра была обречена сама по себе"

Креативный директор студии The Astronauts Адриан Хмеляж резко высказался о провале шутера Highguard от Wildlight Studios. По его мнению, проект «не имел шансов» в условиях жёсткой конкуренции и оказался слабым вне зависимости от внешнего негатива.

Поводом для комментария стал пост бывшего технического художника Highguard Джоша Собела, который после увольнений в студии заявил, что внутри команды до релиза царила уверенность: «игра не может провалиться». При этом он признал, что токсичная реакция аудитории и негатив вокруг анонса повлияли на запуск, хотя и не назвал это единственной причиной неудачи.

Хмеляж, известный по работе над Witchfire и The Vanishing of Ethan Carter, с таким подходом не согласился. Он заявил, что проблема кроется в самом продукте — скучном мире, шаблонных персонажах, устаревших жанровых решениях и общем ощущении вторичности. По его словам, «достаточно было одного трейлера, чтобы обычный игрок понял: проект обречён».

Разработчик также поставил под сомнение распространённую в индустрии практику, когда крупные команды годами работают над игрой, не замечая её фундаментальных проблем. Он задался вопросом, не является ли это примером «токсичного позитива» внутри студий, когда критика игнорируется до самого релиза.

При этом нельзя отрицать, что Highguard столкнулась и с предвзятым отношением части аудитории ещё до выхода. Однако, как отмечают наблюдатели, в современном сегменте онлайновых шутеров даже качественным проектам сложно удержаться на плаву — а спорные релизы быстро теряют интерес игроков.

В итоге провал Highguard привёл к массовым увольнениям в Wildlight Studios, а дискуссия вокруг игры стала ещё одним примером того, насколько болезненным может быть разрыв между внутренними ожиданиями разработчиков и реальной реакцией рынка.