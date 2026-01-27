Американский стример Dr Disrespect выдал поддельный бейдж за пропуск на ивент Highguard - разработчики всё опровергли

В сети разгорелся скандал вокруг шутера Highguard после того, как стример Dr Disrespect заявил, будто его пригласили на закрытое мероприятие Wildlight Entertainment в Лос-Анджелесе. Поводом стала фотография с бейджем участника, которую блогер выложил в соцсетях, сопроводив её намёком на поездку в Калифорнию ради игры.

Однако история быстро рассыпалась. Люди, действительно присутствовавшие на мероприятии, почти сразу указали на несоответствия: поддельный дизайн пропуска, ошибки в оформлении и детали, не совпадающие с настоящими бейджами гостей. Несмотря на это, в соцсетях успела появиться волна критики — часть пользователей обвинила студию в сотрудничестве со стримером с неоднозначной репутацией и даже призвала бойкотировать игру.

Точку в ситуации поставили сами разработчики. Менеджер по работе с контент-мейкерами Wildlight Entertainment по имени Чин публично заявил, что Dr Disrespect не получал приглашений ни на одно мероприятие Highguard, а распространяемый бейдж не имеет отношения к официальным пропускам студии.