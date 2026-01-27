Авторы шутера Highguard не боятся повторить провал Concord благодаря условно-бесплатной модели

Вице-президент по продукту и изданию студии Wildlight Entertainment Джейсон Торфин прокомментировал опасения профильной прессы и игроков относительно рисков, связанных с запуском шутера Highguard. В интервью журналистам он прямо заявил, что команда не боится сделать Concord, ссылаясь на недавний громкий провал многопользовательского проекта от Sony. По мнению представителя студии, сравнения с закрывшимся героем-шутером неизбежны, но ситуация с их игрой имеет фундаментальные отличия.

Главным аргументом в пользу успеха Highguard разработчик называет выбранную бизнес-модель. Торфин подчеркнул, что Concord был премиальным продуктом с полным ценником, который не смог найти свою аудиторию. В отличие от него, новинка от Wildlight является полностью условно-бесплатной игрой. Вице-президент отметил, что пользователям не нужно ничего платить, чтобы играть, что убирает входной барьер и позволяет геймплею самостоятельно привлекать и удерживать аудиторию без предварительных вложений со стороны геймеров.

Дополнительную уверенность разработчикам придает опыт команды. Костяк студии составляют выходцы из Respawn Entertainment, работавшие над созданием Apex Legends, одного из самых успешных представителей жанра последних лет. Торфин заявил, что они обладают полным контролем над этим типом игр и, что более важно, извлекли уроки из прошлых ошибок. Он вспомнил запуск Apex Legends, который произошел без четкой дорожной карты, из-за чего авторам пришлось в спешке адаптироваться к огромному наплыву игроков.

В случае с Highguard студия решила действовать иначе. Разработчики утверждают, что структура поддержки, контентные обновления и планы развития были проработаны заранее. Торфин заверил, что ситуация, когда студия выпускает игру без четкого плана и оказывается погребена под собственным успехом, в этот раз не повторится. Несмотря на длительное медийное молчание после анонса на The Game Awards, авторы настаивают, что это была часть стратегии, а не признак производственных проблем.