Авторы шутера Highguard пытаются вернуть аудиторию с помощью нового экспериментального режима

После довольно уверенного старта условно-бесплатный шутер Highguard столкнулся с резким оттоком аудитории. Согласно доступной статистике на ПК, количество активных пользователей сократилось с пикового значения в почти 100 тысяч до менее чем 2 тысяч человек всего за несколько дней. Одной из главных причин недовольства игроков стали слишком большие карты, которые при стандартном формате сражений 3 на 3 казались пустыми.

Студия Wildlight Entertainment отреагировала на критику и запустила новый экспериментальный режим, который будет доступен в течение выходных. Он поддерживает сражения двух команд по пять человек в каждой. В этом временном формате количество командных жизней увеличено с шести до десяти, а время возрождения игроков стало немного длиннее по сравнению со стандартным режимом.

Разработчики сопроводили нововведение специальным сообщением в социальных сетях. Они отметили, что активно работают над оптимизацией игры, и стандартный режим 3 на 3 должен получить улучшения в этом плане. Однако авторы предупредили, что добавление четырех дополнительных игроков в матч вряд ли улучшит производительность, и попросили учитывать этот нюанс при запуске формата 5 на 5.

Оригинальный режим 3 на 3 остается доступным для выбора. Создатели Highguard надеются, что временное расширение команд поможет вернуть интерес части игроков, которые посчитали оригинальный геймплей недостаточно динамичным из-за размеров локаций.