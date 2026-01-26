Баги, оптимизация и геймплей: Бесплатная Highguard собрала на ПК почти 100 тысяч игроков, но тонет в разгромных отзывах

Этим вечером состоялся релиз одного из самых обсуждаемых «рейд-шутеров» начала года — Highguard. Игра от студии Wildlight Entertainment, основанной выходцами из Respawn Entertainment, обещала перевернуть жанр командных сражений. Разработчики приготовили амбициозный план поддержки, включая бесплатный боевой пропуск на старте, однако геймеры открыли суровую реальность, которая пряма сейчас предстают перед новинкой.
За первые два часа с момента запуска пиковый онлайн в Steam взлетел до впечатляющей отметки в 97 249 человек, вплотную приблизившись к сотне тысяч. На Twitch за проектом следят более 377 000 зрителей, что говорит о колоссальном интересе аудитории. Учитывая, что игра также доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, можно предположить, что суммарный онлайн на всех платформах мог спокойно перевалить за 200–250 тысяч и даже приблизься 300 тысячам игроков.
Однако вместо восторгов страница игры в Steam начала стремительно окрашиваться в красные цвета. А вместе с этим и игровые форумы — негативными обзорами игроков. На данный момент у проекта всего 18-21% положительных отзывов и статус «Крайне отрицательные». Игроки буквально уничтожают рейтинг новинки, жалуясь на техническую катастрофу и сомнительные геймплейные решения.
Основные претензии сообщества сводятся к проблемам с доступом и производительностью. Огромная часть пользователей просто не может зайти в матч. Серверы не выдержали нагрузки, время ожидания в очереди превышает 20 минут, а попытки подключиться к обучающей миссии приводят к бесконечным дисконнектам. Даже обладатели топового железа уровня Ryzen 7 7800X3D + RTX 5080, жалуются на низкий FPS и статтеры. На RTX 4080 Super игра с трудом выдает 120 кадров на низких настройках.
Формат 3v3 критикуют за слишком большие карты, рассчитанные скорее на 5v5 или 6v6. Звуковое позиционирование также вызывает вопросы: врагов слышно сверху, когда они спереди. В добавок к этому летающие камеры в меню, отсутствующие модели персонажей, обязательное 30-минутное обучение, которое может сломаться и не пустить дальше.
Многие в отзывах уже сравнивают Highguard с печально известным Concord, предрекая проекту скорую смерть, если разработчики экстренно не исправят ситуацию.
Игру можно скачать бесплатно уже сейчас, но, судя по отзывам, спешить с этим не стоит — лучше дождаться первых хотфиксов.
Да они даже если все исправят это не поможет, щас люди залетели на Хайме посмотреть чё это такое а уже через неделю там будет сидеть максимум 500 человек, а потом ещё через полгодика новость: Ребята, вынуждены сообщить что сервера нашего кала будут отключены в конце года, всем спасибо кто куда а я в петлю
Так стрёмно наблюдать за этой интернет таксичностью . Люди сами себе напридумывали, что раз это было ПОСЛЕДНИЙМ трейлером на вга то это ОБЯЗАН БЫТЬ архи шедевр. И типо как мы с кайфом будем смаковать когда он провалится. А по факту если убрать весь этот убогий фанатизм и это убогое желание видить провалы, то мы понимаем что это просто очередной бесплатный шутер который кому то как обычно зайдёт а кому то нет.
Может сам Джеф его реально просто по даброте душевной решил показать на своём шоу потому что ему игра просто понравилась. А по факту токсики налетели и решили её опустить ещё до релиза а потом с кайфом радоваться малым цифрам как будто в никому не известный шутер должны были в первый день 10 млн пользователей ворватся.
Когда Твич стал показателем ? Там либо за какой-нить дропс трансляция идет свернутая в 144р и без звука, либо какая-то онлифанщица стримит.
Или просто накрутка?
За свертываемость время не идёт.
1,3,6 кадр это бомжи с HDD решили что самые умные установив игру на него.
Уже на обучении скипнул, это просто не играбильно от слова совсем, мыло конечно там знатное
хз прошел обучение и поиграл катку, все летает в 2к оптимизация топовая, но сама задумка херня полная, тут надо 10x10 делать минимум, 3 на 3 это жесть как скучно, без проблем зашел в игру и нашел так же катку, никаких багов/лагов
А что-то были другие ожидания?)
только через зпрт и варп работает если в РФ, держу в курсе, тоже не пускало в обучение пока не подрубил... ох, лучше бы не подрубал