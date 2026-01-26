Баги, оптимизация и геймплей: Бесплатная Highguard собрала на ПК почти 100 тысяч игроков, но тонет в разгромных отзывах

Этим вечером состоялся релиз одного из самых обсуждаемых «рейд-шутеров» начала года — Highguard. Игра от студии Wildlight Entertainment, основанной выходцами из Respawn Entertainment, обещала перевернуть жанр командных сражений. Разработчики приготовили амбициозный план поддержки, включая бесплатный боевой пропуск на старте, однако геймеры открыли суровую реальность, которая пряма сейчас предстают перед новинкой.

За первые два часа с момента запуска пиковый онлайн в Steam взлетел до впечатляющей отметки в 97 249 человек, вплотную приблизившись к сотне тысяч. На Twitch за проектом следят более 377 000 зрителей, что говорит о колоссальном интересе аудитории. Учитывая, что игра также доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, можно предположить, что суммарный онлайн на всех платформах мог спокойно перевалить за 200–250 тысяч и даже приблизься 300 тысячам игроков.

Однако вместо восторгов страница игры в Steam начала стремительно окрашиваться в красные цвета. А вместе с этим и игровые форумы — негативными обзорами игроков. На данный момент у проекта всего 18-21% положительных отзывов и статус «Крайне отрицательные». Игроки буквально уничтожают рейтинг новинки, жалуясь на техническую катастрофу и сомнительные геймплейные решения.

Основные претензии сообщества сводятся к проблемам с доступом и производительностью. Огромная часть пользователей просто не может зайти в матч. Серверы не выдержали нагрузки, время ожидания в очереди превышает 20 минут, а попытки подключиться к обучающей миссии приводят к бесконечным дисконнектам. Даже обладатели топового железа уровня Ryzen 7 7800X3D + RTX 5080, жалуются на низкий FPS и статтеры. На RTX 4080 Super игра с трудом выдает 120 кадров на низких настройках.

Формат 3v3 критикуют за слишком большие карты, рассчитанные скорее на 5v5 или 6v6. Звуковое позиционирование также вызывает вопросы: врагов слышно сверху, когда они спереди. В добавок к этому летающие камеры в меню, отсутствующие модели персонажей, обязательное 30-минутное обучение, которое может сломаться и не пустить дальше.

Многие в отзывах уже сравнивают Highguard с печально известным Concord, предрекая проекту скорую смерть, если разработчики экстренно не исправят ситуацию.

Игру можно скачать бесплатно уже сейчас, но, судя по отзывам, спешить с этим не стоит — лучше дождаться первых хотфиксов.