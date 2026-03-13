Бывший художник Naughty Dog, работавший над Highguard, пообещал продолжить борьбу - но вне сферы игр-сервисов

Бывший художник Naughty Dog Дел Уокер заявил, что больше не будет работать над играми-сервисами после закрытия Highguard. Ранее он участвовал в создании персонажей для таких проектов, как The Last of Us Part II, Suicide Squad: Kill the Justice League, Halo Wars 2 и Star Wars Jedi: Survivor.

Недавно художник опубликовал ранний вариант дизайна персонажа Конкор — стражницы по имени Кондор, «опытной исследовательницы», которая использует экстрасенсорные способности через своего птицеподобного спутника.

По словам Уокера, он участвовал в разработке недолго, но намерен и дальше «создавать красивых чёрных героинь в играх». При этом он подчеркнул, что больше не хочет работать над играми-сервисами, поскольку такие проекты могут исчезнуть в любой момент.

Игры, которые могут просто исчезнуть, больше не получат моего времени и энергии,

— написал он.

Когда один из пользователей предложил ему поработать над Deadlock от Valve, художник снова подтвердил свою позицию:

Я не планирую больше работать над играми-сервисами — независимо от того, успешные они или нет.

Сама Highguard была впервые представлена на The Game Awards 2025 и вышла в январе. На старте игра привлекла большое количество игроков, однако вскоре столкнулась с критикой — пользователи жаловались на небольшой размер карт и формат матчей 3 на 3. Разработчики пытались исправить ситуацию обновлениями и сделали временный режим 5 на 5 постоянным.

Тем не менее этого оказалось недостаточно. Из-за снижения числа игроков и сообщений о нехватке финансирования студия Wildlight решила закрыть проект. После последнего патча серверы Highguard вскоре окончательно отключились 12 марта.

Это уже не первый громкий провал среди игр-сервисов: ранее похожая судьба постигла шутер Concord от Sony, который закрыли всего через две недели после релиза на ПК и PlayStation 5.