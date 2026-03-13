ЧАТ ИГРЫ
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
2.3 91 оценка

Бывший художник Naughty Dog, работавший над Highguard, пообещал продолжить борьбу - но вне сферы игр-сервисов

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Бывший художник Naughty Dog Дел Уокер заявил, что больше не будет работать над играми-сервисами после закрытия Highguard. Ранее он участвовал в создании персонажей для таких проектов, как The Last of Us Part II, Suicide Squad: Kill the Justice League, Halo Wars 2 и Star Wars Jedi: Survivor.

Недавно художник опубликовал ранний вариант дизайна персонажа Конкор — стражницы по имени Кондор, «опытной исследовательницы», которая использует экстрасенсорные способности через своего птицеподобного спутника.

По словам Уокера, он участвовал в разработке недолго, но намерен и дальше «создавать красивых чёрных героинь в играх». При этом он подчеркнул, что больше не хочет работать над играми-сервисами, поскольку такие проекты могут исчезнуть в любой момент.

Игры, которые могут просто исчезнуть, больше не получат моего времени и энергии,

— написал он.

Когда один из пользователей предложил ему поработать над Deadlock от Valve, художник снова подтвердил свою позицию:

Я не планирую больше работать над играми-сервисами — независимо от того, успешные они или нет.

Сама Highguard была впервые представлена на The Game Awards 2025 и вышла в январе. На старте игра привлекла большое количество игроков, однако вскоре столкнулась с критикой — пользователи жаловались на небольшой размер карт и формат матчей 3 на 3. Разработчики пытались исправить ситуацию обновлениями и сделали временный режим 5 на 5 постоянным.

Тем не менее этого оказалось недостаточно. Из-за снижения числа игроков и сообщений о нехватке финансирования студия Wildlight решила закрыть проект. После последнего патча серверы Highguard вскоре окончательно отключились 12 марта.

Это уже не первый громкий провал среди игр-сервисов: ранее похожая судьба постигла шутер Concord от Sony, который закрыли всего через две недели после релиза на ПК и PlayStation 5.

Комментарии:  10
Finni24
7
нитгитлистер

ну нет у него ни вкуса ни чувства стиля ни понимания художественного смысла и прочих тонкостей этой стези. неету.

5
era aoi

Дизайн ниочом, наплечники из корзинок, орунах.

4
ModestDL
но намерен и дальше «создавать красивых чёрных героинь в играх»

Всмысле "дальше"? Он хоть одну красивую черную героиню создал? Или существа, обмотанные тряпками и с безвкусными татуировками на морде - это и есть красивые героини?

4
Nick Neils

Вот только такие бездари и переживают что их заменят нейронки, потому что в их случаи нейронки и правда делают лучше)

3
