Бывший разработчик Highguard считает, что негатив в сети ускорил провал игры

Джош Собел, бывший технический художник студии Wildlight Entertainment и участник разработки Highguard, высказался о причинах неудачи проекта. В новом сообщении после возвращения в социальные сети он заявил, что бурная реакция в интернете могла ускорить провал игры.

Ранее Собел резко критиковал ситуацию вокруг проекта и утверждал, что проблемы начались сразу после публикации первого трейлера, показанного на церемонии The Game Awards. Сейчас разработчик пояснил, что тогда писал на эмоциях — по его словам, он был сильно уставшим, расстроенным и раздражённым.

Собел отметил, что по-прежнему считает часть своих выводов справедливыми, однако признаёт, что сформулировал их слишком резко. При этом он считает, что негативные обсуждения в сети могли повлиять на судьбу игры.

По его словам, вокруг Highguard возникло крайне токсичное обсуждение, которое в некоторых случаях выходило далеко за рамки обычной критики. Разработчик предполагает, что это могло ускорить падение интереса к игре.

В то же время Собел подчеркнул, что интернет-дискуссии не были основной причиной провала проекта. Он отметил, что на судьбу Highguard повлияло сразу несколько факторов, и сложно сказать, как всё сложилось бы при других обстоятельствах.

Highguard вышла на фоне слабого приёма аудитории, а вскоре после релиза студия Wildlight столкнулась с увольнениями сотрудников и объявила о закрытии проекта. По мнению Собела, негативный информационный фон лишь усугубил ситуацию, но не стал её главной причиной.