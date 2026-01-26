Concord 2.0? Создатели Apex Legends и Titanfall выпустили бесплатный шутер Highguard - 50 тысяч игроков в Steam

В последнее время анонсы новых сервисных шутеров вызывают у геймеров скорее раздраженный вздох, чем энтузиазм, особенно когда за плечами индустрии свежие воспоминания о громких провалах вроде Concord или Hyenas. Новая игра от выходцев из Respawn Entertainment, создателей Titanfall и Apex Legends, казалось, уверенно шла по этому же пути: неудачный трейлер, 43 дня гробового молчания перед релизом и клеймо «мертворожденного проекта» от сообщества. Однако релиз показал, что хоронить проект было преждевременно, ну или пока еще рано.

Шутер Highguard сегодня стал доступен для игроков и показал весьма бодрый старт. В первые часы после запуска пиковый онлайн в Steam превысил отметку в почти 50 000 одновременных пользователей, согласно данным SteamDB. Еще более внушительно выглядят показатели на Twitch — за новинкой наблюдают почти 240 000 зрителей, что говорит о высоком интересе аудитории, уставшей от однообразия жанра.

Вопреки ожиданиям скептиков, окрестивших игру «вторым Конкордом» после неоднозначной презентации на TGA, первые отзывы профильной прессы и игроков оказались на удивление теплыми. Highguard описывают как «умный гибрид» механик. По количеству игроков Highguard уже в десятки раз обогнал Concord.

Если верить отзывам, это смесь геройского шутера и MOBA с элементами "скоролевской битвы, в части сбора лута на карте. Матчи делятся на фазы, плавно перетекая из тактического поиска снаряжения в яростные схватки за артефакт «Сокрушитель Щитов».

В отличие от стерильных конкурентов, здесь магия действительно меняет правила. Рецензенты с восторгом описывают возможность превращаться в гигантских ледяных демонов, призывать огромные деревья и участвовать в перестрелках верхом на медведях. Критики из Kotaku и CNET отмечают, что, несмотря на сложную структуру, игра сохраняет ту самую плавность и энергию (brisk energy), которой славилась Titanfall.

Разработчики из Wildlight Entertainment уже подтвердили планы на развитие: в будущем появятся ранговые режимы и новые форматы боев помимо базового 3x3. Монетизация в игре стандартная для F2P-проектов: продажа «золота» и косметических наборов.

Игра уже доступна для скачивания в Steam, а релиз на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S должен состояться в ближайшие часы (ближе к ночи). Единственной ложкой дегтя для пользователей из СНГ станет локализация: в Highguard полностью отсутствует русский язык, даже в виде субтитров и интерфейса.