EA надавила? Из описания Highguard пропало упоминание, что игра от создателей Apex Legends и Titanfall

Релиз нового бесплатного PvP-рейд-шутера Highguard от студии Wildlight Entertainment, основанной бывшими разработчиками Respawn Entertainment, обернулся провалом и собрал множество негативных отзывов. В Steam игра получила "В основном отрицательные" отзывы на основе 17 тысяч рецензий. Игроки жалуются на технические проблемы, серверные сбои, проблемы с производительностью и общее ощущение сырости. Несмотря на пиковый онлайн в десятки тысяч игроков, многие отзывы называют игру разочаровывающей.

До релиза описание Highguard в Steam гордо гласило, что геймеров ждет игра от создателей Apex Legends и Titanfall, однако, как заметили игроки, спустя сутки упоминание двух прошлых игр разработчиков пропало. Игроки шутят, что это явно произошло из-за негативных отзывов и последующего "звоночка от EA", которые не хотят, чтобы их IP были связаны со скандальным провальным шутером.

Релиз Highguard состоялся 26 января на PC (Steam); PlayStation 5 и Xbox Series X/S.