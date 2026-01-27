ЧАТ ИГРЫ
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
3.5 28 оценок

EA надавила? Из описания Highguard пропало упоминание, что игра от создателей Apex Legends и Titanfall

2BLaraSex 2BLaraSex

Релиз нового бесплатного PvP-рейд-шутера Highguard от студии Wildlight Entertainment, основанной бывшими разработчиками Respawn Entertainment, обернулся провалом и собрал множество негативных отзывов. В Steam игра получила "В основном отрицательные" отзывы на основе 17 тысяч рецензий. Игроки жалуются на технические проблемы, серверные сбои, проблемы с производительностью и общее ощущение сырости. Несмотря на пиковый онлайн в десятки тысяч игроков, многие отзывы называют игру разочаровывающей.

До релиза описание Highguard в Steam гордо гласило, что геймеров ждет игра от создателей Apex Legends и Titanfall, однако, как заметили игроки, спустя сутки упоминание двух прошлых игр разработчиков пропало. Игроки шутят, что это явно произошло из-за негативных отзывов и последующего "звоночка от EA", которые не хотят, чтобы их IP были связаны со скандальным провальным шутером.

Релиз Highguard состоялся 26 января на PC (Steam); PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

4
6
Комментарии:  6
JohnyKitamao

судя по отзывам правильно сделали, даже у них таких не было

Vad Pvn

В описании остался только Сосорд))

Tommy451

активация нейронов

Ильич Ильич

Ок буду продолжать гамать в апекс, лучше ещё ничего не сделали

kotasha

Ой нафиг эти игры, особенно завязаны на онлайне.

KookyPentheus

Это что было, я не понял, зачем эта игра существует, творческое безобразие.