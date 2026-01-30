Highguard - худшая игра 2026 года по версии пользователей Metacritic

Приём Highguard на старте уже не секрет. Всего через несколько дней после релиза этот шутер от первого лица 3 на 3 стал известен своими плохими отзывами в Steam и сокращающимся числом игроков.

В то же время, отзывы на Metacritic рисуют мрачную картину игры. Highguard теперь является худшей игрой 2026 года по версии пользователей платформы. На момент написания статьи у Highguard всего 127 отзывов пользователей на Metacritic. Средняя оценка в настоящее время составляет 2,0/10, что ниже оценки Code Violet в 2,5/10.

Изучая отзывы, можно отметить, что Highguard получила множество оценок в диапазоне 0/10 и 1/10 от игроков. В отзывах указываются знакомые проблемы в игре, включая оптимизацию и общее несоответствие между игровым процессом и размером карты.

Highguard также подверглась критике за сочетание элементов геймплея, заимствованных из разных шутеров от первого лица, при этом практически ничего нового не предлагая в плане креативности.

В других обзорах упоминаются такие недостатки, как низкая графическая составляющая и художественный стиль, требования к античиту, скучный геймплей и т. д.

Если все пойдет плохо, игру может постигнуть та же участь, что и Concord, с которой Highguard сравнивали с самого начала.