Highguard изначально планировался как внезапный релиз, но Джефф Кили захотел показать игру на The Game Awards

Последние месяцы для Highguard от Wildlight Entertainment выдались непростыми, в основном из-за критики за отсутствие маркетинга после анонса игры на The Game Awards. Теперь стало ясно, почему так произошло.

На закрытой презентации для прессы и создателей контента вице-президент по продукту и издательству Джейсон Торфин и ведущий дизайнер Мохаммед Алави отвечали на вопросы участников. Естественно, одна из главных тем касалась маркетинга игры, или точнее его отсутствия.

Изначально Highguard планировался по примеру Apex Legends — как внезапный релиз. Однако в 2025 году ведущий The Game Awards Джефф Кили решил вмешаться: он был в восторге от игры и хотел показать её на шоу.

«Поскольку мы независимы и можем гибко управлять командой и процессами, у нас есть такие возможности. Мы не зависим от акционеров или корпоративных игр, — объяснил Торфин. — С самого начала нельзя рассчитывать на коммерческий успех с релиза. Если пытаться это сделать, чаще всего не получится».

«И поэтому мы собирались сделать внезапный релиз. Пусть игра сама себя покажет. А потом, знаете, Джефф сыграл в игру и был в восторге. Мы увидели возможность и решили сделать трейлер для нашего внезапного релиза. Тот трейлер, который показали на The Game Awards, должен был быть первым, что увидят игроки, за ним шли бы ещё двадцать пять минут контента. К сожалению, трейлер не был рассчитан на то, чтобы объяснять всё игрокам», — добавил он.

Таким образом, маркетинг Highguard на самом деле не был плохим — просто планы изменились в последний момент, и это вызвало путаницу на несколько месяцев.