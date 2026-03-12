Highguard официально умерла - серверы игры закрыты

Как объявил разработчик Wildlight Entertainment сегодня, 12 марта 2026 года, бесплатный шутер Highguard был удалён из цифровых магазинов всех платформ, на которых он был выпущен, включая ПК, Xbox One и PlayStation 5. В настоящее время поиск игры в PlayStation Store, Microsoft Store и Steam не дает результатов. SteamDB показывает, что на серверах ещё есть игроки, но их число быстро сокращается.

Разработанная ветеранами, создавшими Apex Legends и Titanfall, игра Highguard за несколько дней столкнулась с резким падением числа игроков после успешного запуска с пиком в 97 249 человек. Ситуация стала настолько критической, что студия разработки была вынуждена закрыть игру всего через 45 дней после запуска.

Игра дебютировала на The Game Awards 2025 в качестве последнего анонса шоу, вызвав значительные споры и негативные отзывы. Последующее молчание Wildlight привело к предположениям о потенциальных проблемах, связанных с реакцией на анонс.

Несмотря на это, Highguard был запущен 26 января 2026 года, и, как мы уже упоминали, результаты быстро стали неустойчивыми, что привело к многочисленным увольнениям в студии разработки.

Highguard стала ещё одним примером того, насколько сложно выйти на рынок игр с постоянным обновлением контента, полностью переполненный проектами, существующими на рынке много лет, накопившими контент и пользователей.