Highguard полностью пропала с медийных радаров за три недели до релиза

Студия Wildlight Entertainment представила Highguard на The Game Awards 2025, вероятно, потратив на это семизначную сумму. Однако с момента громкого анонса прошло уже несколько недель, а официальные аккаунты игры полностью молчат — ни новых постов, ни геймплейных роликов, ни подробностей о механиках.

До релиза осталось меньше трёх недель, что делает отсутствие активности особенно заметным. Появление на The Game Awards считается одним из самых дорогих способов представить игру: стоимость пакета включает эфирный трейлер, упоминания в материалах шоу и может превышать миллион долларов. Для Wildlight это был шанс заявить о Highguard крупно, как это когда-то сделали бывшие разработчики Apex Legends, представив сумбурный геройский экшен.

Отсутствие обновлений в соцсетях породило слухи: некоторые геймеры уверены, что релиз отложен или игра отправлена на переработку, чтобы усилить привлекательность для аудитории. Студия на запросы прессы не отвечает, что лишь усиливает тревогу.

На данный момент неизвестно, планирует ли Wildlight вернуть активность в соцсетях или выпустить дополнительные материалы перед релизом. Молчание компании за несколько недель до выхода Highguard вызывает вопросы о состоянии проекта и его готовности к запуску в январе 2026 года.