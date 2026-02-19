Highguard получает новую карту и режим после слухов о закрытии

После того как фанаты Highguard забили тревогу из-за внезапного отключения сайта и массовых увольнений в студии Wildlight Entertainment, появились признаки того, что шутер всё ещё жив. Последнее обновление добавляет новую карту и оборудование, а также обещает ещё один патч в ближайшие дни.

Новая локация под названием Cloudreach представляет собой ангар для дирижаблей с кораблём на ремонте, создавая возможности как для дальнего, так и для ближнего боя. Среди нового оборудования — отмычка, позволяющая открывать двери и окна с дистанции, а также новая тип боеприпасов — дротики. Игроки смогут использовать предметы из собственного набора или находить их на карте для временного применения.

Кроме того, торговец теперь предлагает семь слотов вместо пяти, добавлен новый ездовой маунт Gentle Giant и косметические предметы. В планах разработчиков также новый игровой режим с акцентом на рейды и корректировка баланса оружия.

Несмотря на сокращение штата, в студии сохранилась «ядрёная группа» разработчиков, которая продолжит поддерживать Highguard и реализовывать готовую часть дорожной карты игры. Это даёт игрокам надежду, что проект не закрыт и будет развиваться дальше.