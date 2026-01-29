ЧАТ ИГРЫ
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
3.2 38 оценок

Highguard получает "в основном положительные" отзывы среди игроков с более чем 3 часами в игре

IKarasik IKarasik

Несмотря на волны негатива после релиза, репутация Highguard в Steam выглядит не такой однозначной, если учитывать только отзывы игроков, которые действительно провели в игре время.

На старте фэнтезийный шутер от выходцев из Respawn привлёк почти 100 тысяч одновременных пользователей, но быстро получил рейтинг «в основном отрицательные» — главным образом из-за проблем с серверами, производительностью и общего разочарования от первого впечатления. Сейчас положительных обзоров всего около 37% из почти 28 тысяч.

Однако картина резко меняется, если отфильтровать отзывы по времени в игре. Среди пользователей, наигравших более трёх часов, рейтинг Highguard поднимается до «в основном положительного» — 76% таких игроков оценивают проект благоприятно.

Это может говорить о том, что те, кто смог преодолеть технические трудности и разобраться в механиках, воспринимают игру значительно лучше, чем те, кто ушёл почти сразу. При этом у проекта по-прежнему остаются проблемы — например, слишком большие и пустые карты для формата 3v3 — но для части аудитории Highguard оказывается куда более интересной и качественной, чем это может показаться по общему рейтингу.

13
6
Комментарии:  6
z8TiREX8z

Новости уровня бог, давайте отфильтруем все отзывы, оставим те кому понравились, и вот чудо, из

мы получаем "в основном положительные"

Авто, ты такое овно больше не выкладывай, а если это еще ты придумал, то у меня для тебя крайне плачевные новости.....

Тогда любую провалившеюся игру можно брать, отсеять отрицательные, и оставить тем кому понравилась, и будет как будто игра топ....

6
DisAssBella

Если отфильтровать копрофилов, отзывов не будет вовсе

2
Liaschim

Люди которым нравится игра играют в неё больше. Срочно в номер!

2
r0b0tf00t

Жесть, откуда инфа?

FairUlu

Три часа чтобы игра раскрылась? Да это фантастическое предложение. Не ирония, не сарказм.

1
Brian Alameda

7,691 players right now

12,748 24-hour peak

97,249 all-time peak 3 days ago