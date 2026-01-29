Highguard получает "в основном положительные" отзывы среди игроков с более чем 3 часами в игре

Несмотря на волны негатива после релиза, репутация Highguard в Steam выглядит не такой однозначной, если учитывать только отзывы игроков, которые действительно провели в игре время.
На старте фэнтезийный шутер от выходцев из Respawn привлёк почти 100 тысяч одновременных пользователей, но быстро получил рейтинг «в основном отрицательные» — главным образом из-за проблем с серверами, производительностью и общего разочарования от первого впечатления. Сейчас положительных обзоров всего около 37% из почти 28 тысяч.
Однако картина резко меняется, если отфильтровать отзывы по времени в игре. Среди пользователей, наигравших более трёх часов, рейтинг Highguard поднимается до «в основном положительного» — 76% таких игроков оценивают проект благоприятно.
Это может говорить о том, что те, кто смог преодолеть технические трудности и разобраться в механиках, воспринимают игру значительно лучше, чем те, кто ушёл почти сразу. При этом у проекта по-прежнему остаются проблемы — например, слишком большие и пустые карты для формата 3v3 — но для части аудитории Highguard оказывается куда более интересной и качественной, чем это может показаться по общему рейтингу.
Новости уровня бог, давайте отфильтруем все отзывы, оставим те кому понравились, и вот чудо, из
мы получаем "в основном положительные"
Авто, ты такое овно больше не выкладывай, а если это еще ты придумал, то у меня для тебя крайне плачевные новости.....
Тогда любую провалившеюся игру можно брать, отсеять отрицательные, и оставить тем кому понравилась, и будет как будто игра топ....
Если отфильтровать копрофилов, отзывов не будет вовсе
Люди которым нравится игра играют в неё больше. Срочно в номер!
Жесть, откуда инфа?
Три часа чтобы игра раскрылась? Да это фантастическое предложение. Не ирония, не сарказм.
7,691 players right now
12,748 24-hour peak
97,249 all-time peak 3 days ago