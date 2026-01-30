Highguard получила первый патч: разработчики заявляют о снижении вылетов на 90% и росте стабильности

Разработчики Highguard выпустили первый крупный патч после проблемного запуска игры и заявили о заметном улучшении производительности и стабильности. По словам студии Wildlight Entertainment, обновление уже сократило количество вылетов примерно на 90%.

Патч 1.0.4 в первую очередь нацелен на оптимизацию. В игру добавили расширенные графические настройки, которые позволяют гибче настраивать производительность под своё железо. Теперь игроки могут отдельно включать и отключать такие эффекты, как анизотропные материалы, хроматическую аберрацию и Bloom. Появились новые пресеты DLSS, а глобальное освещение при желании можно полностью деактивировать.

Разработчики также работают над безопасным отключением размытия в движении и глубины резкости, но эти функции пока требуют дополнительного тестирования.

Помимо графики, обновление исправляет ряд технических проблем. Среди них — баг, ограничивавший владельцев ноутбуков 60 кадрами в секунду вне зависимости от настроек, а также ошибка, из-за которой друзья не отображались онлайн.

В Wildlight подчёркивают, что прислушиваются к отзывам сообщества и намерены продолжать улучшать игру. На старте Highguard столкнулась с критикой за производительность и общее техническое состояние, что отразилось и на пользовательских оценках. Судя по первым отзывам после патча, ситуация постепенно начинает выправляться.