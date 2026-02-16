Highguard потеряла около 99% своих игроков с момента запуска, при этом более половины отзывов в Steam негативные

Ещё до запуска Highguard была обречена на провал. Игра не предлагала ничего особенного и оказалась под давлением, будучи поставленной закрывать церемонию награждения The Game Awards 2025, несмотря на то, что создатели за это даже не платили. Она вышла, и, как и ожидалось, провалилась.

Ситуация ещё больше ухудшилась, поскольку Highguard потеряла 99% своей базы игроков в Steam с момента запуска. Кроме того, общие отзывы об игре также «смешанные», причём половина из них негативные.

Геймеры были действительно заинтригованы Highguard, поскольку первоначальные впечатления обещали достойный игровой опыт. Это привело к тому, что на старте у игры было 97 000 активных пользователей в Steam, а сейчас их число упало до чуть более 1000.

Отзывы тоже мало помогают, поскольку из 38 000 более 21 000 — негативные. Интересно, что пользователи говорят, что игра неплохая, но ей не хватает индивидуальности, чтобы выделиться. Но есть ещё одна причина плохих отзывов.

После этого провала разработчик Wildlight Entertainment уволил значительную часть своих сотрудников. Поэтому игроки обеспокоены тем, что это может свидетельствовать о нежелании студии развивать игру в будущем.