Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
2.8 58 оценок

Highguard разблокировали в России и заблокировали в Китае, хотя игра уже вряд ли кому-то нужна

2BLaraSex 2BLaraSex

В базе данных SteamDB появились свежие изменения в настройках ограничений для геройского шутера Highguard. Согласно изменениям #33511817 от 29 января 2026 года, Россия была удалена из списка Запрещенных Стран, а Китай, напротив, добавлен в него. Это означает, что теперь российские пользователи снова могут скачивать игру в Steam, в то время как для жителей Китая это стало недоступным.

Россиянам ограничили доступ к бесплатному шутеру Highguard

Интересно, что всего сутки назад, 28 января, ситуация была ровно противоположной: Китай убирали из ограничений, а Россию добавили. Такие "качели" с геоблокировками выглядят как попытка разработчиков ограничить негативные отзывы, которые преследуют игру с релиза. Впрочем, онлайн игры продолжает неуклонно падать и если разработчики срочно что-то не предпримут, игра умрет окончательно.

26
21
Комментарии:  21
МАХАН МАХАНОВИЧ

Сегодня на пегач цирк приехал?) Что не новость, так смех

11
Red Salamandra

Так цирк вроде отсюда и не уезжал.)

9
Barred

Сколько раз эти героические мультяшные игры, игры-сервисы должны обкакаться, чтобы до менеджеров что-то начало доходить?

9
Sova Aleykum

Да нисколько, там пофигу, очередной гендир или менеджер ссыт в уши инвесторам и они вкладывают бабки в конкорды и вот это вот. Все крупные издатели хотят найти себе дойную корову типа фортнита, там буквально пена изо рта идет от зависти лол, отсюда все эти провалы и убытки.

1
ant 36436 Sova Aleykum

А немного раньше все хотели запилить батлрояль.

ratte88

Русские поднасрали, хе-хе

5
Wing42

А на других языках игру сильно хвалят?

4
Egik81

Если чего то блокируют или разблокируют значит есть интерес и отрицать это глупо.

4
cthulhu42

Глупо отрицать что интереса у игроков никакого нет. А что там компании или власти делают эо дело десятое. 8к онлайн это позор, а не интерес.

1
FairUlu

Через 2 года, если сделают соло-режим, мне будет нужна (без учёта других случайных и закономерных событий).

2
Neko-Aheron

Конкорд номер 2

2
selfreaver

АХАХАХАХА, представил как сотрудники роскомнадзора сидят заблокировав эту игру понимают что это шлак и такие "ну, это тоже можно в белые списки добавить"

2
IbruhmanI

уже так устал от этих геройских шутеров. Дайте просто хардкорный соло шутан

1
ojibra_6y3oba

Разблокиррвали/заблокировали - насколько нужно быть тупым чтобы не понимать что подобные действия приведут только к злости игроков

1
SexualHarassmentPanda

А что плохого им сделал Виннипух ?

