Highguard разблокировали в России и заблокировали в Китае, хотя игра уже вряд ли кому-то нужна

В базе данных SteamDB появились свежие изменения в настройках ограничений для геройского шутера Highguard. Согласно изменениям #33511817 от 29 января 2026 года, Россия была удалена из списка Запрещенных Стран, а Китай, напротив, добавлен в него. Это означает, что теперь российские пользователи снова могут скачивать игру в Steam, в то время как для жителей Китая это стало недоступным.

Интересно, что всего сутки назад, 28 января, ситуация была ровно противоположной: Китай убирали из ограничений, а Россию добавили. Такие "качели" с геоблокировками выглядят как попытка разработчиков ограничить негативные отзывы, которые преследуют игру с релиза. Впрочем, онлайн игры продолжает неуклонно падать и если разработчики срочно что-то не предпримут, игра умрет окончательно.