Highguard разблокировали в России и заблокировали в Китае, хотя игра уже вряд ли кому-то нужна

В базе данных SteamDB появились свежие изменения в настройках ограничений для геройского шутера Highguard. Согласно изменениям #33511817 от 29 января 2026 года, Россия была удалена из списка Запрещенных Стран, а Китай, напротив, добавлен в него. Это означает, что теперь российские пользователи снова могут скачивать игру в Steam, в то время как для жителей Китая это стало недоступным.
Интересно, что всего сутки назад, 28 января, ситуация была ровно противоположной: Китай убирали из ограничений, а Россию добавили. Такие "качели" с геоблокировками выглядят как попытка разработчиков ограничить негативные отзывы, которые преследуют игру с релиза. Впрочем, онлайн игры продолжает неуклонно падать и если разработчики срочно что-то не предпримут, игра умрет окончательно.
Сегодня на пегач цирк приехал?) Что не новость, так смех
Так цирк вроде отсюда и не уезжал.)
Сколько раз эти героические мультяшные игры, игры-сервисы должны обкакаться, чтобы до менеджеров что-то начало доходить?
Да нисколько, там пофигу, очередной гендир или менеджер ссыт в уши инвесторам и они вкладывают бабки в конкорды и вот это вот. Все крупные издатели хотят найти себе дойную корову типа фортнита, там буквально пена изо рта идет от зависти лол, отсюда все эти провалы и убытки.
А немного раньше все хотели запилить батлрояль.
Русские поднасрали, хе-хе
А на других языках игру сильно хвалят?
Если чего то блокируют или разблокируют значит есть интерес и отрицать это глупо.
Глупо отрицать что интереса у игроков никакого нет. А что там компании или власти делают эо дело десятое. 8к онлайн это позор, а не интерес.
Через 2 года, если сделают соло-режим, мне будет нужна (без учёта других случайных и закономерных событий).
Конкорд номер 2
АХАХАХАХА, представил как сотрудники роскомнадзора сидят заблокировав эту игру понимают что это шлак и такие "ну, это тоже можно в белые списки добавить"
уже так устал от этих геройских шутеров. Дайте просто хардкорный соло шутан
Разблокиррвали/заблокировали - насколько нужно быть тупым чтобы не понимать что подобные действия приведут только к злости игроков
А что плохого им сделал Виннипух ?