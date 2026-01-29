Highguard сражается с Gollum за звание... худшей игры на PlayStation

Ситуация с новой игрой типа live-service, Highguard, становится все более сложной, а ее дебют на PlayStation 5 можно считать почти катастрофическим. Хотя игра доступна всего три дня, лавина негативных отзывов в PS Store поставила ее в один ряд с самыми неудачными проектами последних лет. Сейчас рейтинг Highguard составляет низкие 3,06 из 5 звезд, что, хотя и не делает ее статистически худшей игрой года, но по одному, особо показательному параметру, она опережает даже печально известную Gollum.

Самая поразительная статистика — это количество самых низких оценок: Highguard уже собрал более 2100 «единиц», что составляет 37% от общего числа выставленных оценок. Для сравнения, The Lord of the Rings: Gollum, считающийся синонимом провала, получил около 1000 таких оценок. Даже Code Violet, самый низко оцененный эксклюзивный тайтл на PS5 за первые пять лет жизни консоли, получил меньше отрицательных оценок (около 1350), хоть его общий средний балл все же чуть ниже, чем у Highguard.

Столь большое количество негативных отзывов частично связано с тем, что Highguard — это free-to-play игра, а значит, гораздо больше людей смогли ознакомиться с ней лично. К сожалению, вместо того, чтобы собрать базу фанатов, free-to-play модель привела к тому, что первое впечатление от игры оказалось крайне негативным. Теперь перед разработчиками из Wildlight Entertainment стоит огромная задача по спасению проекта.