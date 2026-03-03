Highguard закрывается 12 марта - разработчики объявили о завершении поддержки

Онлайн-шутер Highguard официально прекратит работу 12 марта. Об этом объявила студия Wildlight, признав, что проекту так и не удалось сформировать устойчивую аудиторию.

По словам разработчиков, за всё время в игру сыграли более двух миллионов человек. Однако резкое падение онлайна и недавние массовые сокращения в студии привели к тому, что поддержкой Highguard занималась лишь небольшая команда. В итоге продолжать развитие проекта стало невозможно.

Серверы останутся активными до 12 марта, и разработчики призвали игроков вернуться «в последний раз», чтобы провести финальные матчи и попрощаться с игрой.

Перед закрытием Highguard получит ещё одно обновление. В нём добавят нового Стража (Warden), новое оружие, систему прогрессии уровня аккаунта и древо навыков. Патч должен выйти 3 или 4 марта, а подробные примечания к обновлению опубликуют позже.

Ранее у студии были планы на год вперёд с выпуском дополнительного контента, однако теперь весь запланированный DLC, судя по всему, отменён.

Wildlight поблагодарила сообщество за поддержку и участие в истории проекта, подчеркнув, что без игроков Highguard не смог бы просуществовать даже это время.