Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
2.3 87 оценок

Highguard закрывается 12 марта - разработчики объявили о завершении поддержки

IKarasik IKarasik

Онлайн-шутер Highguard официально прекратит работу 12 марта. Об этом объявила студия Wildlight, признав, что проекту так и не удалось сформировать устойчивую аудиторию.

По словам разработчиков, за всё время в игру сыграли более двух миллионов человек. Однако резкое падение онлайна и недавние массовые сокращения в студии привели к тому, что поддержкой Highguard занималась лишь небольшая команда. В итоге продолжать развитие проекта стало невозможно.

Серверы останутся активными до 12 марта, и разработчики призвали игроков вернуться «в последний раз», чтобы провести финальные матчи и попрощаться с игрой.

Перед закрытием Highguard получит ещё одно обновление. В нём добавят нового Стража (Warden), новое оружие, систему прогрессии уровня аккаунта и древо навыков. Патч должен выйти 3 или 4 марта, а подробные примечания к обновлению опубликуют позже.

Ранее у студии были планы на год вперёд с выпуском дополнительного контента, однако теперь весь запланированный DLC, судя по всему, отменён.

Wildlight поблагодарила сообщество за поддержку и участие в истории проекта, подчеркнув, что без игроков Highguard не смог бы просуществовать даже это время.

Комментарии:  42
ОгурчикЮрец

Вот что он теперь будет делать.

Там кстати Логвинов сейчас Марафон облизывает.

Он плохо влияет на игры :D:D:D:D

ОгурчикЮрец

Ну если по-человечески, то жалко именно разработчиков. Руководящий состав ни капельки.

Разработчики просто работали, возможно верили что будет что-то стоящее ну или просто работали. А теперь без работы остались.

Ну как в песне.

TreacherousUmbert ОгурчикЮрец

Оглядываясь назад, я понимаю, что был слишком суров к Арндромеде, на фоне текущего высера игропрома она даже неплохо смотрится.

ModestDL

Недолго музыка играла.

z8TiREX8z

Туда ей и дорога.

Сейчас под моим кометном увидите сколько людей расстроится.

agula98

Отмучилась. Надо было разрабам хотя бы выйти и сказать: Да, сделали кал сервера закрываем так нет же они до последнего кричали что мы сделали шедевр, вот у нас дорожная карта ну да там быдло уволили какое-то но щас все норм будет, щас будет прайм дадада и вот итоги

-zotik-
IY1982

Поднимем бокалы за очередной провал мультиплеерного шлака!

QuerulousLytton

Лучше жить недолго, но славно!(с) любой норд Скайрима

ОгурчикЮрец

Ну славно не очень получилось.

Жора ВОР

Вот это хорошие новости теперь осталось Марафон уничтожить.

Eclair_93

Дайте угадаю, в разработке принимали участие Sweet Baby?

QuerulousLytton

Нет. Может для тебя это станет открытием, но плохие игры выходили еще до появления Sweet Baby.

Vad Pvn SexualHarassmentPanda

Суть в том что эта фигня появилась гораздо раньше ещё на Ведьмака 3го наезжали что там нигеров не было, вы просто ещё школота, я так сказать Холивуд смотрю ещё с 80х на однагололсых гундосых переводах,и до 2015 у меня и в мыслях не было, а почему на роль чёрного взяли, но "Сегодня" они конкретно задолбали и мне уже пративно на них смотреть! А темболее я не вижу смысла защищать их- мне это на фига! Тут свою расу спастибы!

FairUlu

Зря. Надо было отдать модерам.

