Игроки обрушились с критикой на Джеффа Кили из-за провала Highguard

Вокруг фэнтезийного проекта Highguard разгорелся скандал, который неожиданно затронул и известного ведущего игровых мероприятий Джефф Кили. Часть игроков требует от него публичных извинений после неудачного запуска игры.

Поводом для возмущения стало то, что проект активно демонстрировали на крупных игровых презентациях, связанных с Кили. Однако после релиза игра столкнулась с резкой критикой со стороны аудитории. Ситуация обострилась, когда стало известно, что серверы проекта будут отключены уже 12 марта, фактически спустя короткое время после запуска.

После этой новости пользователи начали массово оставлять негативные комментарии под публикациями Кили в социальных сетях. Некоторые игроки считают, что презентации на крупных шоу создали завышенные ожидания от проекта, который, по их мнению, изначально выглядел проблемным. В комментариях появились мемы с клоунами и призывы к ведущему признать ответственность за продвижение игры.

Недовольство связано не только с техническими проблемами. Часть аудитории также критикует художественный стиль проекта и внешний вид персонажей, считая это одной из причин слабого интереса к игре.

Впрочем, не все пользователи поддерживают волну критики. Некоторые игроки и представители сообщества уверены, что Highguard стала жертвой «ревью-бомбинга» и чрезмерного хейта. По их мнению, у проекта был потенциал, однако негативная реакция в сети быстро сформировала токсичную атмосферу вокруг игры.

Сторонники этой точки зрения также отмечают, что многие стримеры предпочли не освещать игру или делать это осторожно, опасаясь негативной реакции аудитории.