Игроки смеются над PC Gamer: издание выпустило статью, в которой пытается убедить, что Highguard - это не провал

На фоне резкого падения популярности онлайн-шутера Highguard, который потерял более 95% аудитории с момента релиза, издание PC Gamer выпустило материал, в котором утверждает, что игра не является провалом.

Игра, которую ранее в том же издании называли потенциальным хитом уровня Overwatch и Call of Duty, вышла с пиковым онлайном около 100 тысяч человек на ПК, но сейчас эти цифры упали до 2-3 тысяч. Ситуация уже привела к масштабным сокращениям в студии-разработчике Wildlight Entertainment, где была уволена большая часть команды.

Главный редактор PC Gamer Тайлер Уайлд в своей статье попытался донести мысль, что для успеха игры не всегда нужен высокий онлайн, а провалом Highguard можно считать лишь в сравнении с недавними хитами вроде ARC Raiders.

Публикация вызвала волну насмешек в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на то, что статья получила пометку от сообщества с отсылкой к материалу IGN, где подробно описывались увольнения в студии. Пользователи предположили, что издание либо специально выбрало кликбейтный заголовок для привлечения трафика, либо его журналисты окончательно потеряли связь с реальностью.