Команда разработчиков Highguard считает, что количество игроков не так важно, если смотреть на картину в целом

Highguard - последний бесплатный шутер от первого лица, вышедший на рынок и следующий тренду с живым сервисом. К сожалению, игра столкнулась с очень жёсткой критикой после своего дебюта на Game Awards.

После того, как в первый день игры количество игроков резко сократилось, глава Wildlight Entertainment, Дасти Уэлч, заявил, что количество игроков не является главным приоритетом для команды.

Согласно статистике Highguard в Steam, шутер от первого лица потерял большую часть своей аудитории. Однако дела у него идут не так плохо, как многие ожидали.

Highguard не выходит уже больше недели. В беседе с Polygon Дасти Уэлч признался, что команда выбрала модель free-to-play, чтобы привлечь как можно больше игроков.

Студия также экспериментировала с потенциальной моделью премиум-класса, но в итоге выбрала модель free-to-play, так как она была наиболее целесообразной. По словам Дасти Уэлча, количество игроков не является главным приоритетом для Wildlight Entertainment.

По его мнению, самое важное — это когда люди любят игру и проявляют к ней интерес. Поэтому он считает, что даже преданного своему делу сообщества из нескольких тысяч человек более чем достаточно.

Неважно, сколько людей в нее играет — тысяча или сто миллионов. Самое главное, чтобы игра нравилась тем, кто в нее играет. — Дасти Уэлч

Highguard — это смесь множества популярных многопользовательских жанров. Сбудется ли желание генерального директора, пока неизвестно, но недавнее добавление режима «5 на 5» вызвало чуть больше положительных отзывов о Highguard.

Судя по всему, количество одновременных игроков в шутере от первого лица в Steam стабилизировалось на уровне 5–10 тысяч после того, как игра потеряла 90 % аудитории в первый день.