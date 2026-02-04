ЧАТ ИГРЫ
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
2.6 65 оценок

Команда разработчиков Highguard считает, что количество игроков не так важно, если смотреть на картину в целом

KoRnEr KoRnEr

Highguard - последний бесплатный шутер от первого лица, вышедший на рынок и следующий тренду с живым сервисом. К сожалению, игра столкнулась с очень жёсткой критикой после своего дебюта на Game Awards.

Создатели Apex Legends закрыли TGA анонсом магического сетевого шутера Highguard, который разочаровал игроков

После того, как в первый день игры количество игроков резко сократилось, глава Wildlight Entertainment, Дасти Уэлч, заявил, что количество игроков не является главным приоритетом для команды.

Онлайн Highguard рухнул на 90% за четыре дня после релиза

Согласно статистике Highguard в Steam, шутер от первого лица потерял большую часть своей аудитории. Однако дела у него идут не так плохо, как многие ожидали.

Highguard не выходит уже больше недели. В беседе с Polygon Дасти Уэлч признался, что команда выбрала модель free-to-play, чтобы привлечь как можно больше игроков.

Студия также экспериментировала с потенциальной моделью премиум-класса, но в итоге выбрала модель free-to-play, так как она была наиболее целесообразной. По словам Дасти Уэлча, количество игроков не является главным приоритетом для Wildlight Entertainment.

По его мнению, самое важное — это когда люди любят игру и проявляют к ней интерес. Поэтому он считает, что даже преданного своему делу сообщества из нескольких тысяч человек более чем достаточно.

Неважно, сколько людей в нее играет — тысяча или сто миллионов. Самое главное, чтобы игра нравилась тем, кто в нее играет. — Дасти Уэлч

Highguard — это смесь множества популярных многопользовательских жанров. Сбудется ли желание генерального директора, пока неизвестно, но недавнее добавление режима «5 на 5» вызвало чуть больше положительных отзывов о Highguard.

Режим 5 на 5 официально стал постоянным в Highguard

Судя по всему, количество одновременных игроков в шутере от первого лица в Steam стабилизировалось на уровне 5–10 тысяч после того, как игра потеряла 90 % аудитории в первый день.

16
7
Комментарии:  7
Giggity

Они до самого закрытия игры будут себя утешать

4
Snake2105

Если не смотреть на саму игру и не играть в целом, то картина и правда весьма не плохая

2
Neko-Aheron

Угу… какая разница если в твою не играют. Главное же заявление, которое не принесет прибыли вообще ))

Aellie

Вообще неважно

utilizat0r

Кто то из разработчиков думал что игра выстрелит?

cнежинка

себе в член

1
BADR007

Да, конечно=)) зачем вообще игроки в игре с онлайн-Pvp посмотрим на них через полгода или месяцев будут ли они держать сервера если там будет онлайн 500-1000 тыс игроков=)))