"Нам нужны только фанаты": Для успеха Highguard не требуется большое количество игроков

Запуск дебютного проекта студии Wildlight Entertainment, основанной авторами Apex Legends и Titanfall, оказался, мягко говоря, неоднозначным. Как мы сообщали ранее, несмотря на приличный онлайн в Steam, игроки массово раскритиковали техническое состояние и геймплей новинки, а ярлык «второй Concord» прилип к игре еще с момента неудачного анонса на TGA. В ответ на волну постов, провозглашающих проект «мертвым по прибытии», разработчики выступили с заявлением: они не гонятся за цифрами.

В интервью порталу PC Gamer ведущий дизайнер Мохаммад Алави объяснил, почему студия сохраняет спокойствие, несмотря на агрессию в соцсетях. По его словам, финансовая модель Highguard построена так, что ей не нужны рекорды онлайна для выживания.

Честно говоря, нам не нужны супер-огромные цифры игроков, чтобы быть успешными. Мы маленькая команда. Найти матч для шести человек (формат 3v3) нетрудно. На что мы действительно надеемся, так это на ядро фанатов, которые полюбят нас. Это позволит нам расти.

— заявил Алави

Генеральный директор студии Дасти Уэлч признал, что первоначальная реакция была спровоцирована ошибками самих авторов. Он согласился, что дебютный трейлер на The Game Awards был слабым и не смог выделить игру на фоне других бесплатных шутеров, заставив всех думать, что это «еще один дженерик клон».

Это на нашей совести. Мы могли бы сделать что-то, что лучше показало бы уникальный цикл игры.

— отметил Уэлч.

Вице-президент по продукту Джейсон Торфин добавил, что команда старается фильтровать токсичность, следуя принципу «Интернет останется интернетом», и фокусироваться на конструктивном фидбеке.

Студия Wildlight насчитывает около 100 сотрудников и выступает собственным издателем, что снижает планку необходимых доходов по сравнению с гигантами индустрии. Авторы уверены, что рынок шутеров продолжает расти, и места на нем хватит всем, кто сможет предложить уникальный опыт, даже если аудитория будет нишевой, но преданной. Сейчас авторы делают ставки на долгосрочную поддержку Highguard и об успехе игры можно будут судить только через несколько лет.