Оборотень Экон, рейтинги и парящие руины: Highguard получила крупное обновление

Студия Wildlight Entertainment раскрыла детали масштабного обновления для геройского шутера Highguard. Первая часть второго эпизода стартовала вчера вечером и заметно расширило возможности игры.

Главной звездой патча стал новый Страж — Экон, легендарный охотник на монстров, способный превращаться в гигантского волка. Его пассивка позволяет видеть сердцебиение раненых врагов, ультимативная способность накладывает «Ужас» и повышает скорость передвижения, а особый навык призывает дух волка, проходящего сквозь препятствия в поисках цели.

Так как Экон сам принимает звериную форму, маунт ему не нужен, однако остальные Стражи тоже не останутся без новинок — в игре появится верховой волк как отдельное средство передвижения.

Обновление добавило и новую карту Skydrift для режимов 3v3 и 5v5. Сражения развернутся среди древних руин, пещер и цепных мостов, а кульминацией станет дворец, парящий высоко над облаками.

Наконец, в Highguard появился долгожданный рейтинговый режим в формате 3v3 с семью рангами и тремя дивизионами в каждом — от Bronze 3 до Grandmaster. Патч также включает QoL-улучшения и правки баланса. Highguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series.