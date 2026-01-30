Онлайн Highguard рухнул на 90% за четыре дня после релиза

В сети обратили внимание, что в Steam аудитория бесплатного сетевого шутера Highguard от бывших разработчиков Titanfall и Apex Legends обвалилась на 90% за четыре дня после релиза. Если брать текущий онлайн на момент написания новости, то падение вообще составляет 96%.

На старте число игроков Highguard превысило 97 тыс., однако практически сразу цифры онлайна начали планомерно снижаться. Уже на следующий день аудитория опустилась до 8 тыс. игроков, затем вышла на уровень 18-20 тыс., а сейчас держится на отметке в 4 тыс. геймеров.

Highguard также доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, однако выяснить точное число игроков на этих платформах невозможно. Скорее всего, падение онлайна вполне релевантно и для устройств Sony и Microsoft.

Показатели онлайна Highguard в Steam на основе данных SteamDB

Ранее разработчики Highguard в интервью изданию PC Gamer рассказывали, что для успеха им не нужна гигантская база игроков. Они верят, что шутер в долгосрочной перспективе сохранит преданную аудиторию — это позволит студии выпускать новый контент и расширяться.

Мы небольшая команда. Матч на шесть игроков найти несложно. Больше всего мы надеемся на преданных фанатов, которые полюбят игру. Это позволит нам расти.



Быть мишенью хейт-машины — неприятно, но я стараюсь просто сосредоточиться на том, чтобы сделать лучшую игру, на которую способен, и донести ее до игроков. В конце концов, только это и имеет значение.

На днях Highguard по неизвестной причине сначала удалили из российского Steam, а затем вернули. Игроки из РФ также жалуются на невозможность попасть в матчи без средств обхода блокировок. Геймеры винят в этом ограничения западных сервисов со стороны Роскомнадзора.

Highguard вышла 26 января на ПК, PS5 и Xbox Series X|S без перевода на русский язык.