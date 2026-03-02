Онлайн Highguard стремительно падает: в Steam осталось чуть больше сотни игроков

Шутер Highguard продолжает терять аудиторию после провального запуска. Проект студии Wildlight Entertainment, который в конце января вышел после почти двух месяцев молчания разработчиков, так и не смог восстановиться от негативного старта.
По данным Steam, сегодня пиковый онлайн игры опустился до 105 человек. Для сравнения: на релизе Highguard сумел привлечь 97 249 одновременных пользователей. Таким образом, падение составило около 99,8% от максимального показателя.
Ситуация ухудшалась постепенно. Уже через несколько недель после выхода стало известно о сокращениях в Wildlight Entertainment, а внутри сообщества начали появляться слухи о проблемах разработки. Критики встретили проект крайне холодно, а интерес игроков быстро сошел на нет.
Не лучше обстоят дела и на стриминговых платформах. Если в конце января трансляции Highguard на Twitch собирали до 382 тысяч зрителей — во многом из-за любопытства к громкой премьере, — то сейчас игру смотрят всего несколько десятков человек по всему миру.
Иронично, что изначально проект планировали выпустить «теневым» релизом, однако в итоге он получил заметное место в рамках The Game Awards 2025, что лишь усилило ожидания. К сожалению для разработчиков, громкая презентация не помогла удержать аудиторию.
На данный момент перспективы Highguard выглядят крайне туманными. Без серьезных изменений или масштабного перезапуска вернуть интерес к игре будет практически невозможно.
Ну они могут не переживать.
1 точно останется.
Ничего страшного! Там же вроде онлайн не главное!🤣
я когда увидел впервые этот хлам сразу знал что ему конец и очень этому рад
ps я за качественные игры
Бесит вот такие конторы п.... для десяти стран сделали и текст и озвучку!!! а на русскую аудиторию....... даже инди разработчик сейчас делают русский текст и даже порой озвучку!! (хоть у них каждая копейка на счету) а вот таких .... даже и не жалко... за такое отношение к русской аудитории
Была бы игра нормальная сделали бы энтузиасты, в стиме обычно нет проблем русский сверху накатить.
Да ну дело в том! чтобы мы так и не получили бы русскую озвучку и текст от разрабов....
Просто игроки после каждой катки в это
Не после, а во время...
Удивительно, как так?))
На данный момент перспективы Highguard выглядят крайне туманными.
Превью новости мне кое кого напоминает 😃