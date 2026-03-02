ЧАТ ИГРЫ
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
2.3 85 оценок

Онлайн Highguard стремительно падает: в Steam осталось чуть больше сотни игроков

IKarasik IKarasik

Шутер Highguard продолжает терять аудиторию после провального запуска. Проект студии Wildlight Entertainment, который в конце января вышел после почти двух месяцев молчания разработчиков, так и не смог восстановиться от негативного старта.

По данным Steam, сегодня пиковый онлайн игры опустился до 105 человек. Для сравнения: на релизе Highguard сумел привлечь 97 249 одновременных пользователей. Таким образом, падение составило около 99,8% от максимального показателя.

Ситуация ухудшалась постепенно. Уже через несколько недель после выхода стало известно о сокращениях в Wildlight Entertainment, а внутри сообщества начали появляться слухи о проблемах разработки. Критики встретили проект крайне холодно, а интерес игроков быстро сошел на нет.

Не лучше обстоят дела и на стриминговых платформах. Если в конце января трансляции Highguard на Twitch собирали до 382 тысяч зрителей — во многом из-за любопытства к громкой премьере, — то сейчас игру смотрят всего несколько десятков человек по всему миру.

Иронично, что изначально проект планировали выпустить «теневым» релизом, однако в итоге он получил заметное место в рамках The Game Awards 2025, что лишь усилило ожидания. К сожалению для разработчиков, громкая презентация не помогла удержать аудиторию.

На данный момент перспективы Highguard выглядят крайне туманными. Без серьезных изменений или масштабного перезапуска вернуть интерес к игре будет практически невозможно.

Комментарии:  12
ОгурчикЮрец

Ну они могут не переживать.

1 точно останется.

FumblingLysanias

Ничего страшного! Там же вроде онлайн не главное!🤣

WerGC

я когда увидел впервые этот хлам сразу знал что ему конец и очень этому рад

ps я за качественные игры

BADR007

Бесит вот такие конторы п.... для десяти стран сделали и текст и озвучку!!! а на русскую аудиторию....... даже инди разработчик сейчас делают русский текст и даже порой озвучку!! (хоть у них каждая копейка на счету) а вот таких .... даже и не жалко... за такое отношение к русской аудитории

Sova Aleykum

Была бы игра нормальная сделали бы энтузиасты, в стиме обычно нет проблем русский сверху накатить.

BADR007 Sova Aleykum

Да ну дело в том! чтобы мы так и не получили бы русскую озвучку и текст от разрабов....

Dexter Morgan butcher
Snake2105

Просто игроки после каждой катки в это

Illusive Devil

Не после, а во время...

Dark1994

Удивительно, как так?))

MNM 777

На данный момент перспективы Highguard выглядят крайне туманными.

Sivispacempb

Превью новости мне кое кого напоминает 😃