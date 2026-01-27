Ожидается, что запуск одиночного режима для Highguard состоится через два года

С момента своего анонса на церемонии The Game Awards, Highguard вызвал множество споров, однако запуск игры прошёл на удивление успешно. Пиковое количество игроков в Steam составило 100 тысяч, но в настоящее время большинство отзывов остаются, к сожалению, негативными.
Компания Wildlight Entertainment имеет грандиозные планы на будущее проекта. В дополнение к анонсу подробной дорожной карты, соучредители студии подтвердили, что команда уже начала работу над амбициозным одиночным режимом для Highguard.
Одиночный режим был бы отличным дополнением, способным расширить мир персонажей и предложить увлекательную кампанию. Это могло бы кардинально изменить направление игры, учитывая её текущую ориентацию на модель «игры как сервиса».
В интервью изданию TheGamer соучредители студии, Дасти Уэлч и Чад Грениер, выразили надежду на то, что популярность Highguard выйдет за рамки мультиплеера. Они рассматривают возможность создания однопользовательского режима, а также расширения существующих механик.
"Надеемся, что у нас будет возможность продолжить рассказывать историю в игре... И, если говорить эгоистично, мы очень хотим когда-нибудь увидеть одиночную игру."
— Чад Гренье, соучредитель.
Команда заинтересована в внедрении новых форматов игры в Highguard. Одиночный режим мог бы сфокусироваться на расширении лора и сюжета, связанных с игровыми персонажами. Дасти добавил, что заявления об этом могут быть сделаны на The Game Awards 2028.
"Надеюсь, через два года мы увидим такие заголовки: 'Вы видели вчерашний трейлер TGA? Это анонс одиночной кампании Highguard, о котором мы все так долго ждали.'"
— Дасти Уэлч, соучредитель.
