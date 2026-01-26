Первые впечатления о Highguard оказались весьма позитивными, несмотря на сильный скептицизм

Сегодняшняя премьера Highguard вызывает огромный ажиотаж, хотя ещё недавно игра была обречена на катастрофический провал.

После противоречивого выступления на The Game Awards игра была практически разгромлена публикой, которая окрестила её «Concord 2.0». Многие игроки считали, что у бесплатного шутера от Wildlight Entertainment нет шансов выжить на перенасыщенном рынке, а молчание разработчиков после волны критики только усилило негативные настроения и скептицизм.

Однако оказывается, что первые отзывы людей, которым довелось протестировать игру, на удивление оптимистичны. Тестировщики подчёркивают, что Highguard предлагает неожиданно высокое качество исполнения и доставляет массу удовольствия от игры.

Это не должно удивлять, учитывая репутацию студии – Wildlight Entertainment, в конце концов, состоит из ветеранов индустрии, ответственных за такие хиты, как Titanfall и Apex Legends. Их опыт в разработке динамичных шутеров может стать ключом к успеху, который многие упустили в первом трейлере.

Однако перед новой игрой стоит чрезвычайно сложная задача, поскольку она выходит на рынок, где доминируют такие гиганты, как Valorant и Counter-Strike 2. Чтобы выжить, игра должна предложить нечто большее, чем просто качественный геймплей – она должна убедить скептически настроенное сообщество, которое относилось к проекту со значительной долей скептицизма с момента демонстрации Джеффа Кили.