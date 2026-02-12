Похоже, Highguard всё - разработчик сообщил о массовых увольнениях в студии

Несмотря на то, что Highguard вышла менее трёх недель назад, похоже, что студия Wildlight Entertainment уже столкнулась с масштабными сокращениями.
В сообщении, опубликованном в LinkedIn, бывший дизайнер уровней Highguard Алекс Гранер, работавший над Apex Legends и Battlefield 6, объявил, что ищет работу после увольнения из Wildlight. По словам Гранера, была уволена «большая часть команды». Пост был распространён несколькими другими разработчиками Highguard, включая звукорежиссёра Брэда Снайдера и продюсера Амелию Алмейду.
К сожалению, вместе с большей частью команды Wildlight меня сегодня уволили. Это действительно больно, так как было много невыпущенного контента, которого я и другие разработчики очень ждали, и который мы создавали для Highguard.
Highguard, дебютная игра от Wildlight Entertainment, была анонсирована с большой помпой в конце декабрьской церемонии The Game Awards. Игра, разработанная ветеранами жанра «героических шутеров», сочетает в себе механику FPS с возможностью управления ездовыми животными и механикой «рейдов», где командам предстоит прорываться на базы друг друга.
После нескольких недель молчания игра была запущена как бесплатная игра для ПК и консолей 26 января и, похоже, имела хороший старт. Первоначально игра привлекла почти 100 000 одновременных игроков в Steam и вошла в топ-20 игр по количеству еженедельно активных пользователей на платформах PlayStation и Xbox в США, согласно данным Circana.
Однако игра получила смешанные отзывы пользователей в Steam после запуска, и к февралю количество одновременных игроков Highguard упало до менее чем 5000, несмотря на недавнее крупное обновление контента.
