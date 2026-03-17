Похоже, студия Wildlight Entertainment, создавшая Highguard, тихо закрылась

Это было ожидаемо, но, похоже, студия, создавшая скандальный и недолговечный шутер Highguard, идёт по тому же пути и закрывается. По крайней мере, так можно предположить, поскольку недавно сообщалось об удалении официальных страниц разработчика из интернета.

В частности, страница студии в LinkedIn была внезапно удалена в последние несколько дней, а её официальный сайт также был удалён, теперь встречая посетителей сообщением «Страница не найдена» (404).

Это последовало за массовыми увольнениями в компании-разработчике в прошлом месяце. После неудачного запуска дебютной игры, в результате сокращений осталась лишь небольшая команда, надеявшаяся сохранить проект. Но эта попытка оказалась недолгой, поскольку серверы Highguard были официально отключены 12 марта, всего через 45 дней после релиза. Хотя на старте игра ненадолго достигла почти 100 000 одновременных игроков в Steam, она потеряла примерно 90% своей базы игроков в течение первой недели.

Сообщается, что это резкое падение привело к тому, что Tencent, предполагаемый основной финансовый спонсор игры, отозвал своё финансирование. Без необходимого дохода для поддержания игры с моделью «игровой сервис» студия была вынуждена сократить штат, оставив на последние дни существования игры лишь основную команду.

Основанная в 2023 году, Wildlight Entertainment стремилась расширить границы жанра шутеров, имея в своем составе высококвалифицированных ветеранов из таких студий, как Respawn и различных разработчиков Call of Duty. По всей видимости, эта студия станет ещё одной жертвой все более жестокого состояния современной игровой индустрии.