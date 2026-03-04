"Показатели были как у Apex на старте": глава Highguard рассказал о цифрах перед закрытием игры

Несмотря на скорое отключение серверов Highguard, руководство студии Wildlight Entertainment утверждает, что у проекта были достойные метрики. Проблема заключалась не в вовлечённости игроков, а в недостаточной выручке.

Глава студии Чад Гренье, ранее работавший над Apex Legends, поделился внутренней статистикой после объявления о закрытии игры. По его словам, Highguard привлекла более двух миллионов игроков по всему миру.

Средняя продолжительность игровой сессии составляла 91 минуту — показатель, который Гренье назвал «очень хорошим». В среднем пользователи проводили почти 3,5 матча за одно подключение. Более того, 92% новых игроков проходили обучающую миссию — цифра, сопоставимая с результатами Apex Legends на старте.

Самой популярной платформой оказалась PlayStation 5 — её аудитория была примерно вдвое больше, чем на Xbox, а затем шёл Steam. Чаще всего игроки выбирали персонажа по имени Скарлет, а самым востребованным режимом стал формат 3 на 3, даже после добавления режимов 5 на 5 и Raid Rush.

Крупнейшей аудиторией ожидаемо стали США, однако второе место по числу игроков заняла Япония.

Несмотря на обнадёживающие показатели вовлечённости, проект не смог обеспечить достаточный доход. Как отметил Гренье, игра попросту не приносила «достаточно выручки, чтобы сохранить рабочие места и продолжать разработку».

Серверы Highguard будут окончательно отключены 12 марта, поставив точку в истории шутера, который, по словам создателей, имел потенциал, но не сумел закрепиться на рынке.