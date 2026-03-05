Разработчик Highguard прокомментировал закрытие игры и отмену DLC первого года

Глава Wildlight и геймдиректор проекта Chad Grenier заявил, что причина закрытия проста: недостаточно доходов, чтобы содержать команду и продолжать разработку. Ранее анонсированный Year 1 DLC выпускать не будут.

К моменту решения о закрытии большинство сотрудников уже были уволены. Финальное обновление от 4 марта команда доделывала в сжатые сроки, включив только почти готовый контент, сообщил сооснователь студии Jason McCord.

Изначально проект называли «полностью профинансированным», однако позже стало известно, что основным инвестором выступала Tencent. По сообщениям СМИ, после релиза финансирование было свёрнуто.

На старте Highguard собрала около 100 тысяч одновременных игроков в Steam, но онлайн быстро упал. Для условно-бесплатной модели этого оказалось критично.

Grenier также ответил на публикацию Bloomberg, где среди причин неудачи упоминалась «самоуверенность» руководства. По его словам, студия понимала риски и не рассчитывала повторить успех Apex Legends, но надеялась на постепенный рост аудитории.