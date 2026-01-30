Разработчик Highguard заявил, что не ожидал такой ненависти к игре, сказал, что такого шутера больше нигде нет

Highguard неожиданно стал темой обсуждения на церемонии закрытия Game Awards 2025. Кто ожидал, что шутер 3‑на‑3 будет вызывать бурю интереса, тот забыл про реальные чувства игроков.

Игроки нашли матч‑мод в игре скучным и монотонным. В течение нескольких дней после релиза большинство игроков просто перестали играть.

Команда разочарована количеством споров и негативных комментариев, и креативный директор и дизайнер игры Джейсон МакКорд откровенно признался:

«Всё всегда сводится к тому, что у нас была игра, которую нельзя было найти больше нигде. Поэтому мы были в этом абсолютно уверены».

Несмотря на заявленное «уникальность», Highguard выглядит как типичный герой‑шутер без реальных инноваций, свежих идей, потока живого сервиса. Игроки вычеркнули из своей арсенала подобного жанра, а разработчики, по‑видимому, упустили этот тренд.

Изначально геройский режим был отменён, но впоследствии возвращён «для улучшения» опыта. Присутствует влияние игр вроде A Concord, но разворот не привёл к значительным отличиям.

В Steam: большинство отзывов – негативные. На Metacritic: Highguard занимает место самого низкого рейтинга в 2026 году и, как складывается, может оставаться таковым ещё некоторое время.

Игра, будто бы обещала обновить жанр, оказалась как «копия» знакомых шутеров. В итоге сама по себе Highguard обернулась темой, о которой хочется помнить, но не рекомендовать к игроподписке.