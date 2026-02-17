ЧАТ ИГРЫ
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
2.4 82 оценки

Разработчик Ori критикует однообразие игровой индустрии, несмотря на таланты разработчиков, приводя в пример Highguard

monk70 monk70

Highguard появилась и исчезла, как и любой другой шутер с элементами сервиса, что было вполне ожидаемо с момента анонса игры на The Game Awards. Именно это событие обеспечило игре такую ​​известность, но, к сожалению, эта же известность обернулась против разработчиков, Wildlife Entertainment.

То, что разработчики заявляют, будто игра «не имеет аналогов», подвергается критике со стороны игроков за шаблонность и скучность. На фоне этой ситуации к обсуждению присоединился и разработчик Ori, поделившись своим мнением о нынешнем «шаблонном» состоянии индустрии.

Томас Малер, генеральный директор Moon Studios, обсудил проблемы игровой индустрии, заявив, что, несмотря на талантливых сотрудников и потрясающие концепт-арты, конечный результат просто не выдерживает критики.

Позже он привел Highguard в качестве примера, назвав её шаблонной игрой. Далее, поясняя свою точку зрения, он заявил, что сравнение этого нового шутера с 14-летней Halo 4 не показывает никаких художественных различий, только улучшенную техническую составляющую.

Этот момент широко обсуждался в последние несколько лет, поскольку последние игры выглядят однообразными. В основном в этом винят Unreal Engine 5, но глава Epic Games утверждает, что разработчики ленивы, поскольку платформа предоставляет широкий выбор ресурсов и освещения, которые даже любитель может легко использовать для создания демо-проекта.

В других новостях, Highguard потеряла 99% своей базы игроков, что также привело к увольнениям в Wildlife Entertainment. Довольно разочаровывает то, до чего дошли бывшие разработчики Respawn Entertainment. С другой стороны, это может стать ещё одним уроком для игровой индустрии, но, судя по всему, они просто не учатся.

ka27

Логвинов: оставьте Highguard в покое !!!

3
JohnyKitamao

а ори чем глобально отличается от других игр жанра? правильно ничем, сам такое же однообразие делает

хватит уже хайпиться на чужих провалах. сделай уже что-то успешное и без майкрасофта

1
TerryTrix

Я б глянул кстати на их новую игру про нового хранителя в сеттинге Ори)

Иваныч из Тулы

Ori ori give me glory

Ori ori sing my story