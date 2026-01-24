Разработчики Highguard покажут геймплей в день релиза после 43 дней молчания

Студия Wildlight Entertainment наконец прервала затянувшееся молчание вокруг Highguard — нового PvP-шутера от бывших разработчиков Titanfall и Apex Legends. Авторы объявили о релизной презентации, которая пройдёт 26 января, в день выхода игры.

Highguard впервые показали в самом конце The Game Awards 2025, после чего проект почти полтора месяца не получал официальных новостей. Теперь разработчики обещают полноценный показ геймплея, подробный разбор ключевых механик и раскрытие планов поддержки игры в течение первого года.

Highguard позиционируется как PvP-рейд-шутер с научно-фантастическим антуражем. Команды «Стражей» сражаются за контроль над объектом Shieldbreaker, используя классовую систему, разнообразное оружие и разрушаемое окружение. Цель матчей — прорваться на базу противника и уничтожить её. Ранее утёкший список достижений указывал на наличие ролей персонажей, системы возрождения, редкости лута и динамичных раундов продолжительностью около 10 минут.

Минимальная маркетинговая кампания вызвала неоднозначную реакцию сообщества: одни ждут новый проект от опытной команды, другие скептически относятся к очередному сервисному шутеру. Предстоящая презентация должна наконец показать, что именно из себя представляет Highguard и есть ли у игры потенциал закрепиться на рынке.