Разработчики вступились за Highguard после провального старта: "Игроиндустрия держится на оптимизме"

Неудачный запуск условно-бесплатного шутера Highguard от студии Wildlight Entertainment вызвал волну критики и «в основном отрицательные» отзывы в Steam, но часть представителей индустрии призывает не спешить с выводами и снизить градус негатива.
Ранее глава Larian Studios Свен Винке (Baldur’s Gate 3) уже высказывался против травли разработчиков, напоминая, что «разрушать легко, а создавать сложно». Теперь к обсуждению подключились и другие известные фигуры.
Директор по коммуникациям Remedy (Alan Wake) Томас Пуха заявил, что его утомляют заголовки о том, сколько игроков потеряла Highguard. По его словам, создается ощущение, что вокруг неудач игр формируется «праздник негатива», когда плохие новости тиражируются ради самих плохих новостей.
Его поддержал издательский директор Baldur’s Gate 3 Майкл Даус. Он отметил, что разработчики часто оказываются «между молотом и наковальней» — на них отражаются ошибки и управленческие просчеты, даже если решения принимались не ими. При этом именно эти люди стоят и за успехами проектов.
Даус подчеркнул, что игровая разработка держится на оптимизме, тогда как экономическая реальность индустрии становится все жестче. По его мнению, радоваться чужим провалам легко, потому что это дает ощущение собственной правоты, но такая атмосфера вредит всей отрасли.
На этом фоне у самой Highguard все же есть поводы для осторожного оптимизма. Разработчики уже пообещали крупный патч с востребованными функциями. Кроме того, при фильтрации отзывов Steam по наигранному времени (более трех часов) рейтинг игры меняется с «в основном отрицательного» на «в основном положительный».
