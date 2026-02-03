Режим 5 на 5 официально стал постоянным в Highguard

Разработчики Highguard официально закрепили одно из самых обсуждаемых изменений в игре — режим рейдов 5v5 больше не является временным экспериментом. После короткого тестового периода студия Wildlight Entertainment подтвердила, что формат с десятью игроками останется в игре на постоянной основе.

Изначально Highguard запускалась с необычной для шутеров структурой матчей: всего шесть человек на бой — по три игрока в каждой команде. Такое решение быстро вызвало волну критики: игроки жаловались на пустые карты, медленный темп и ощущение незавершённости матчей. Реакция разработчиков не заставила себя ждать — уже через несколько дней после релиза был запущен пробный режим 5v5.

По словам Wildlight, эксперимент оказался удачным. Во время теста игроки почти поровну распределились между классическим 3v3 и новым 5v5, что стало ключевым аргументом в пользу сохранения расширенного формата. В официальном сообщении студия отметила, что внимательно следила за статистикой и отзывами сообщества.

Несмотря на позитивную реакцию в комментариях — многие игроки считают, что 5v5 делает геймплей более динамичным и дружелюбным для казуальной аудитории, — общее положение Highguard остаётся сложным. Онлайн продолжает снижаться, интерес на стриминговых платформах практически сошёл на нет, а даже опубликованная дорожная карта на год вперёд пока не смогла вернуть уверенность в будущем проекта.