ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
3.4 30 оценок

Россиянам ограничили доступ к бесплатному шутеру Highguard

Simple Jack Simple Jack

Разработчики бесплатной Highguard из студии Wildlight Entertainment убрали шутер из российского региона Steam. Теперь при попытке открыть страницу игры россияне увидят знакомую плашку с извинениями.

Такое окно встречает тех, кто хочет посмотреть на страницу Highguard в Steam
Такое окно встречает тех, кто хочет посмотреть на страницу Highguard в Steam

В сети предположили, что авторы так поступили из-за проблем россиян с доступом к серверам. Многие пользователи жалуются, что не могут попасть в игру и винят в этом блокировки РКН.

Свое решение разработчики никак не комментировали, но у студии есть другие проблемы, требующие решения. Сейчас у шутера 17% положительных отзывов в Steam, а многие сравнивают детище Wildlight с провальной Concord. Онлайн игры от создателей Apex Legends и Titanfall упал за два дня в девять раз. На релизе Highguard пытались запустить 90 тыс. человек: сейчас эта цифра едва достигает 10 тыс.

Проблемы с шутером начались на самом старте. Геймеры несколько часов не могли зайти в игру или просто пройти обучение. Некоторые пользователи указывали на блокировку Роскомнадзором серверов, необходимых для работы Highguard. Подобная тенденция с невозможностью запустить онлайн-игры началась в июне 2025-го.

Источник  
30
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
UnemotionalHumster

У нас падение онлайна на 90% за сутки и 83% отрицательных отзывов, что будем делать?

Срочно!!! Запретите играть русским в нашу игру!

16
Мясо с майонезом

никто и не планировал играть)

1
InSerrt

ограничили доступ к бесплатному шутеру

Остальные блокировки всех устраивают?

8
The Path to Yourself

Охлос всегда любил адаптироваться, даже если их будут забивать как скотину, они будут вместо себя подставлять соседа , это вся суть человечества

1
Wokedead
8
ДЕНИСКА_омск

Цирк уехал... и клоунов прихватил

3
Wing42

Напугали ежа голой жопой, ага.

3
Tommy451

эх жаль, а ведь так хотелось сыграть в эту лучшую игру года

2
QuerulousLytton

О нет...

1
BattleEffect

о повезло повезло

1
Retro_Gamer

Спасибо, дали ещё один повод её не запускать.

1
Extor Menoger

dtf постарался

+ ещё 2 картинки
1
Mr.DOOM

Где такое засилье умственно-отсталых? Они из дурдома пишут?

Wing42

Чёрт возьми, я то думал, что у нас на PG фриков хватает, но здесь прям энтузиазма через край у людей. В данный момент у Х*йгарда - бесплатной игры, - онлайн 10 тысяч игроков, что весьма немного, а эти клоуны переживают, что русскоязычные игроки херовых отзывов настрочили.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ