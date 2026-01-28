Россиянам ограничили доступ к бесплатному шутеру Highguard

Разработчики бесплатной Highguard из студии Wildlight Entertainment убрали шутер из российского региона Steam. Теперь при попытке открыть страницу игры россияне увидят знакомую плашку с извинениями.

Такое окно встречает тех, кто хочет посмотреть на страницу Highguard в Steam

В сети предположили, что авторы так поступили из-за проблем россиян с доступом к серверам. Многие пользователи жалуются, что не могут попасть в игру и винят в этом блокировки РКН.

Свое решение разработчики никак не комментировали, но у студии есть другие проблемы, требующие решения. Сейчас у шутера 17% положительных отзывов в Steam, а многие сравнивают детище Wildlight с провальной Concord. Онлайн игры от создателей Apex Legends и Titanfall упал за два дня в девять раз. На релизе Highguard пытались запустить 90 тыс. человек: сейчас эта цифра едва достигает 10 тыс.

Проблемы с шутером начались на самом старте. Геймеры несколько часов не могли зайти в игру или просто пройти обучение. Некоторые пользователи указывали на блокировку Роскомнадзором серверов, необходимых для работы Highguard. Подобная тенденция с невозможностью запустить онлайн-игры началась в июне 2025-го.