Россиянам ограничили доступ к бесплатному шутеру Highguard

Разработчики бесплатной Highguard из студии Wildlight Entertainment убрали шутер из российского региона Steam. Теперь при попытке открыть страницу игры россияне увидят знакомую плашку с извинениями.
В сети предположили, что авторы так поступили из-за проблем россиян с доступом к серверам. Многие пользователи жалуются, что не могут попасть в игру и винят в этом блокировки РКН.
Свое решение разработчики никак не комментировали, но у студии есть другие проблемы, требующие решения. Сейчас у шутера 17% положительных отзывов в Steam, а многие сравнивают детище Wildlight с провальной Concord. Онлайн игры от создателей Apex Legends и Titanfall упал за два дня в девять раз. На релизе Highguard пытались запустить 90 тыс. человек: сейчас эта цифра едва достигает 10 тыс.
Проблемы с шутером начались на самом старте. Геймеры несколько часов не могли зайти в игру или просто пройти обучение. Некоторые пользователи указывали на блокировку Роскомнадзором серверов, необходимых для работы Highguard. Подобная тенденция с невозможностью запустить онлайн-игры началась в июне 2025-го.
У нас падение онлайна на 90% за сутки и 83% отрицательных отзывов, что будем делать?
Срочно!!! Запретите играть русским в нашу игру!
Остальные блокировки всех устраивают?
Охлос всегда любил адаптироваться, даже если их будут забивать как скотину, они будут вместо себя подставлять соседа , это вся суть человечества
эх жаль, а ведь так хотелось сыграть в эту лучшую игру года
Спасибо, дали ещё один повод её не запускать.
Где такое засилье умственно-отсталых? Они из дурдома пишут?
Чёрт возьми, я то думал, что у нас на PG фриков хватает, но здесь прям энтузиазма через край у людей. В данный момент у Х*йгарда - бесплатной игры, - онлайн 10 тысяч игроков, что весьма немного, а эти клоуны переживают, что русскоязычные игроки херовых отзывов настрочили.