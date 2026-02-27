Руководство Highguard отказалось от публичных тестов перед релизом в стиле Apex Legends

Вокруг разработки PvP-рейд-шутера Highguard появились новые подробности. По данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, руководство студии Wildlight Entertainment отклонило идею проведения открытого тестирования перед запуском и сделало ставку на «теневой» релиз по модели Apex Legends.

В последний год разработки Highguard проходил масштабные внутренние плейтесты. В целом отклики были позитивными, однако выявились и серьёзные проблемы. Игроки отмечали чрезмерную сложность механик и зависимость от голосовой связи: без координации через чат впечатления резко ухудшались.

Кроме того, тестировщики имели прямой доступ к разработчикам, которые могли объяснить спорные моменты геймплея. В реальных условиях такого «сопровождения» не предусмотрено, а значит, потенциальные трудности для обычных игроков так и не были полноценно учтены.

Когда в студии обсуждалась возможность провести публичный тест для сбора более широкой обратной связи — по примеру других проектов, включая Battlefield 6 и ARC Raiders — руководство якобы отказалось от этой идеи. Вместо этого было решено выпустить игру внезапно, без длительной предварительной подготовки аудитории.

Highguard впервые показали на церемонии The Game Awards 2025 в декабре прошлого года. Трейлер закрывал шоу и вызвал немало вопросов у зрителей. После презентации студия практически перестала выходить на связь вплоть до релиза 26 января. По сообщениям источников, сотрудникам даже рекомендовали воздержаться от активности в соцсетях из-за растущего негатива вокруг проекта.

Несмотря на описываемую в отчёте «здоровую и прозрачную» атмосферу внутри коллектива, моральный дух начал падать в последние месяцы перед запуском. Позже в студии прошли сокращения: если изначально команда насчитывала около 100 человек, то сейчас над игрой, по данным источников, работают примерно 20 разработчиков. На встрече 11 февраля руководство заявило, что компания фактически исчерпала финансирование.

Отдельный интерес вызывает информация о финансовой поддержке со стороны TiMi Studio Group, дочерней структуры Tencent. Хотя Wildlight позиционировала себя как независимую студию, именно TiMi, по данным отчёта, выступала ключевым инвестором, при этом практически не вмешиваясь в креативные решения. Примечательно, что часть сотрудников, как утверждается, даже не знала о масштабах внешнего финансирования.

В случае успеха Highguard разработчики рассчитывали развить франшизу по модели серии Titanfall: начать с мультиплеерной основы, а затем расширить вселенную, добавив сюжетный контент. Однако с учётом текущего положения дел реализация этих амбиций выглядит маловероятной.