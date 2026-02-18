Сайт Highguard перестал работать на фоне проблем с игрой и сокращений в студии

У шутера Highguard продолжаются трудные времена. На этот раз к падению онлайна и недавним увольнениям добавилась новая проблема — официальный сайт проекта оказался недоступен.

Если попытаться зайти на страницу игры, пользователи видят сообщение «SITE UNAVAILABLE» с предложением обратиться в техническую поддержку. Никаких дополнительных разъяснений пока не последовало. Студия Wildlight Entertainment ситуацию публично не прокомментировала.

Запуск Highguard изначально сопровождался снижением интереса аудитории. Несмотря на выход крупного обновления «Эпизод 2», в котором добавили новых героев, рейтинговый режим 3v3 с семью рангами, новую карту и ряд исправлений, рост числа одновременных игроков так и не произошёл. Более того, ранее разработчики сообщили о масштабных сокращениях, затронувших большую часть команды.

Причины неудачного старта называют разные — от спорной презентации на церемонии The Game Awards 2025 до длительного молчания в социальных сетях. Теперь к списку проблем добавились и технические неполадки с официальным ресурсом игры.