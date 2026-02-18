Сайт подождёт: авторы Highguard делают ставку на обновления для игры, а не на имидж

Мультиплеерный шутер Highguard, вышедший в январе 2026 года, продолжает сталкиваться с трудностями. После волны критики и увольнений в студии Wildlight Entertainment игроки обнаружили, что официальный сайт проекта стал недоступен.

Как пояснил один из дизайнеров на сервере в Discord, ресурс отключился в процессе «переноса и упрощения». При этом команда признала, что ситуация нанесла ущерб репутации игры. Однако называть сроки восстановления сайта разработчики отказались, чтобы не давать пустых обещаний.

По словам студии, главный приоритет сейчас — не веб-страница, а развитие самой Highguard. Команда сосредоточена на реализации контентных обновлений по детальной дорожной карте на 2026 год и на доработке механик с учётом отзывов сообщества. Пересматривать планы из-за проблем с сайтом разработчики не собираются.

После релиза Highguard получила смешанные оценки в Steam, несмотря на поддержку со стороны некоторых известных представителей индустрии. Теперь в Wildlight Entertainment рассчитывают, что последовательные обновления и улучшение геймплея помогут изменить отношение игроков к проекту.