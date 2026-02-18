ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
2.3 83 оценки

Сайт подождёт: авторы Highguard делают ставку на обновления для игры, а не на имидж

butcher69 butcher69

Мультиплеерный шутер Highguard, вышедший в январе 2026 года, продолжает сталкиваться с трудностями. После волны критики и увольнений в студии Wildlight Entertainment игроки обнаружили, что официальный сайт проекта стал недоступен.

Сайт Highguard перестал работать на фоне проблем с игрой и сокращений в студии

Как пояснил один из дизайнеров на сервере в Discord, ресурс отключился в процессе «переноса и упрощения». При этом команда признала, что ситуация нанесла ущерб репутации игры. Однако называть сроки восстановления сайта разработчики отказались, чтобы не давать пустых обещаний.

По словам студии, главный приоритет сейчас — не веб-страница, а развитие самой Highguard. Команда сосредоточена на реализации контентных обновлений по детальной дорожной карте на 2026 год и на доработке механик с учётом отзывов сообщества. Пересматривать планы из-за проблем с сайтом разработчики не собираются.

После релиза Highguard получила смешанные оценки в Steam, несмотря на поддержку со стороны некоторых известных представителей индустрии. Теперь в Wildlight Entertainment рассчитывают, что последовательные обновления и улучшение геймплея помогут изменить отношение игроков к проекту.

7
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Punisher1

Гори сарай гори и Хата

3
Alex Energy

Гори дом и машина

FairUlu Alex Energy

гори диван

Wing42
авторы Highguard делают ставку на обновления

Поправка: делают ставку на увольнения. У них игра мертва, а они притворяются, что это не так.

1
Alex Energy

Ничто не мертво пока живо!

HoganHog
1
Иваныч из Тулы

Игроки и сайт довели до закрытия 😎

Alex Energy

Просто вечер, откроется в 10.00

soopa
Alex Energy

Вот так всегда, сайт всегда ждет( Обидно однако!

MaxPayne86
По словам студии, главный приоритет сейчас — не веб-страница, а развитие самой Highguard. Команда сосредоточена на реализации контентных обновлений по детальной дорожной карте на 2026 год и на доработке механик с учётом отзывов сообщества. Пересматривать планы из-за проблем с сайтом разработчики не собираются.

Ох уж эта горе компания, каким боком разработчики игры на игровом собственно движке, у них почему-то связанны с разработкой, вёрсткой и переносом базы данных сайта?

FairUlu

Молодцы, продолжайте. Пусть у критиков горят диваны.