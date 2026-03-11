Серверы Highguard закроются завтра - сегодня последний день, чтобы поиграть

Многопользовательский шутер Highguard прекращает работу уже завтра, 12 марта. Сегодняшний день — последняя возможность зайти в игру перед окончательным отключением серверов.

Проект оказался одним из самых короткоживущих релизов последних лет. Бесплатный шутер вышел совсем недавно, но разработчики объявили о его закрытии менее чем через два месяца после запуска. Решение было принято на фоне падения интереса игроков, технических проблем и сокращений внутри студии.

На старте Highguard показала неплохие результаты — в первые дни онлайн приближался к 100 тысячам одновременных игроков. Однако довольно быстро активность начала стремительно снижаться. К началу марта число игроков сократилось до минимальных значений.

Одной из причин неудачи многие считают презентацию на церемонии The Game Awards. Разработчики планировали неожиданно выпустить игру сразу после показа, однако проект оказался в финальном слоте мероприятия и привлёк большое внимание аудитории — во многом негативное. После релиза пользователи Steam оставили игре преимущественно отрицательные отзывы, указывая на проблемы с производительностью и серверами.

Ситуацию не смогли исправить и планы по развитию проекта. Авторы представили дорожную карту на год вперёд и анонсировали новый режим рейдов 5 на 5, однако интерес к игре продолжал падать.

Позже студия Wildlight столкнулась с массовыми увольнениями сотрудников, а инвестор Tencent, по данным СМИ, отказался от дальнейшего финансирования проекта. В итоге разработчики приняли решение закрыть Highguard.

До конца сегодняшнего дня игра остаётся доступной бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. После этого её серверы будут окончательно отключены.