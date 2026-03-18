Sony возвращает деньги игрокам после закрытия провального Highguard

Компания Sony начала автоматически оформлять возвраты пользователям, которые покупали дополнительный контент в онлайн-игре Highguard. Решение приняли после стремительного закрытия проекта, просуществовавшего чуть больше месяца.
Игра вышла 26 января практически без маркетинга и быстро привлекла внимание — на старте онлайн в Steam приблизился к 100 тысячам человек. Однако интерес угас так же стремительно: активность игроков резко упала, несмотря на попытки разработчиков из Wildlight исправить ситуацию обновлениями и новыми режимами. Уже 12 марта было объявлено о полном закрытии серверов.
Теперь пользователи сообщают, что возвраты приходят автоматически, без подачи заявок. При этом речь идёт именно о дополнительном контенте — внутриигровых покупках, а не самой игре. Интересно, что аналогичные меры пока не зафиксированы на других платформах.
История Highguard во многом повторяет судьбу другого неудачного лайв-сервиса PlayStation — Concord, который также быстро потерял аудиторию и был закрыт вскоре после релиза.
По словам бывших разработчиков, одной из главных проблем проекта стала чрезмерная ставка на соревновательный геймплей. Формат 3 на 3 требовал высокой координации и слаженной командной игры, что отпугнуло казуальную аудиторию. Новичкам было сложно освоиться из-за большого количества механик и правил.
Дополнительным ударом стало прекращение финансирования со стороны Tencent вскоре после запуска. В результате студия Wildlight фактически прекратила существование: её сайт и страницы в соцсетях больше не доступны.
Если бы ни хейтеры Хайгвард стала бы игрой года.
Очредной шедевр загнулся потому что нитакусики не поняли грандиозных задумок гениальных разработчиков.
Игры сервисы надоели, хочеться некстген синглплеера!
Надо же, щедрая акция от сони)))
Ну, зато попользовались бесплатно некоторое, время деньгами доверчивых игроков.