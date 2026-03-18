Sony возвращает деньги игрокам после закрытия провального Highguard

Компания Sony начала автоматически оформлять возвраты пользователям, которые покупали дополнительный контент в онлайн-игре Highguard. Решение приняли после стремительного закрытия проекта, просуществовавшего чуть больше месяца.

Игра вышла 26 января практически без маркетинга и быстро привлекла внимание — на старте онлайн в Steam приблизился к 100 тысячам человек. Однако интерес угас так же стремительно: активность игроков резко упала, несмотря на попытки разработчиков из Wildlight исправить ситуацию обновлениями и новыми режимами. Уже 12 марта было объявлено о полном закрытии серверов.

Теперь пользователи сообщают, что возвраты приходят автоматически, без подачи заявок. При этом речь идёт именно о дополнительном контенте — внутриигровых покупках, а не самой игре. Интересно, что аналогичные меры пока не зафиксированы на других платформах.

История Highguard во многом повторяет судьбу другого неудачного лайв-сервиса PlayStation — Concord, который также быстро потерял аудиторию и был закрыт вскоре после релиза.

По словам бывших разработчиков, одной из главных проблем проекта стала чрезмерная ставка на соревновательный геймплей. Формат 3 на 3 требовал высокой координации и слаженной командной игры, что отпугнуло казуальную аудиторию. Новичкам было сложно освоиться из-за большого количества механик и правил.

Дополнительным ударом стало прекращение финансирования со стороны Tencent вскоре после запуска. В результате студия Wildlight фактически прекратила существование: её сайт и страницы в соцсетях больше не доступны.