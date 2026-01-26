Создатель контента заявил, что за участие в мероприятии Highguard ему "заплатили бутербродом"

Сегодня выходит Highguard — игра, вокруг которой за последние недели накопилось немало споров. После внезапного анонса на The Game Awards проект студии Wildlight практически исчез из инфополя: масштабной рекламной кампании не последовало, что породило сомнения в самом существовании и качестве игры.

На этом фоне в Лос-Анджелесе прошло закрытое мероприятие для избранных создателей контента и представителей индустрии, где участникам дали возможность поиграть в Highguard до релиза. Критики быстро выдвинули версию, что блогеров и инфлюенсеров «купили» — оплатили поездки, проживание и щедро вознаградили за положительные отзывы.

Однако один из приглашённых, контент-мейкер TheMacroShow, публично опроверг эти обвинения. По его словам, он не получил никакой оплаты за участие в ивенте. Более того, Macro утверждает, что Wildlight не оплачивала ни перелёт, ни отель, ни даже такси. Единственной «компенсацией», по его ироничному выражению, стал бутерброд во время обеденного перерыва.

Создатель также отметил, что ему действительно предлагали деньги за отдельное видео по игре, но он отказался, так как хотел сохранить честность перед своей аудиторией. При этом Macro подчеркнул, что ему искренне понравился геймплей Highguard, и полноценный обзор он планирует выпустить позже.

Несмотря на это, заявление быстро затерялось на фоне волны восторженных отзывов от других инфлюенсеров, массово расхваливающих игру в соцсетях. Такая активность лишь усилила скепсис части сообщества, которое считает кампанию искусственной и навязанной. Пользователи обвиняют Wildlight в ставке на продвижение через блогеров вместо органического интереса аудитории — подход, который всё чаще вызывает раздражение у игроков.