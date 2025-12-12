ЧАТ ИГРЫ
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
7 1 оценка

Создатели Apex Legends закрыли TGA анонсом магического сетевого шутера Highguard, который разочаровал игроков

Gutsz Gutsz

Финальным аккордом церемонии The Game Awards 2025 стала мировая премьера от команды ветеранов индустрии, ранее работавших над вселенными Titanfall и Apex Legends. Джефф Кили с пафосом представил совершенно новый оригинальный проект под названием Highguard, однако первая реакция публики оказалась далекой от восторженной.

Вместо ожидаемого сюжетного проекта или инновационного экшена, зрители увидели очередной командный «рейд-шутер» с упором на PvP. Игровой процесс напоминает гибрид Valorant и Apex Legends, но с добавлением магических способностей и ездовых животных. Игрокам предстоит взять на себя роль Стражей (Wardens) — таинственных стрелков, владеющих тайной магией, и сражаться за контроль над мифическим континентом.

Ключевой целью матчей станет захват артефакта «Сокрушитель Щитов» (Shieldbreaker), прорыв на базу противника и уничтожение вражеского отряда для захвата территории.

Судя по комментариям в социальных сетях и чате трансляции, анонс был встречен прохладно. Геймеры выражают разочарование тем, что талантливые разработчики, подарившие миру одну из лучших механик передвижения в шутерах, решили создать «еще один типичный сетевой сервисный экшен» в и без того перенасыщенном жанре.

Highguard будет распространяться по условно-бесплатной модели. Релиз назначен на 26 января 2026 года на PC (Steam), Xbox Series X|S и PlayStation 5.

4
9
Комментарии:  9
TerryTrix

Позорище!!! Буквально Конкорд 2.0!!!

Титанфол 3?! ХА! ПОДАВИТЕСЬ! Сказали Респаун и высрали ВОТ ЭТО!

4
Spillik

Будет рофл, если игра выстрелит и будет 50 новостей в день о ней.

п.с. Очень кстати на конкорд похоже, прям 1 в 1 (нет)

1
Уфуфень

это наврено если не точно худшее TGA в истории

3
TerryTrix

TGA 33 БЛ*ДЬ!

1
kukava_d

🤡

UnfoundedRylan

Зато известные инсайдеры п..дили что будет анонс Блэк флэг.тизер трейлер сайлент хилл.и ничего. Только ларку угадали.

InkubatorKlef

и халву туда же))

1
Exit 8

Это позор Джеффу Килли

maximus388

Я все думал, куда футболист Неймар пропал, а вот он здесь, в роли главного героя.