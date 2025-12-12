Создатели Apex Legends закрыли TGA анонсом магического сетевого шутера Highguard, который разочаровал игроков

Финальным аккордом церемонии The Game Awards 2025 стала мировая премьера от команды ветеранов индустрии, ранее работавших над вселенными Titanfall и Apex Legends. Джефф Кили с пафосом представил совершенно новый оригинальный проект под названием Highguard, однако первая реакция публики оказалась далекой от восторженной.
Вместо ожидаемого сюжетного проекта или инновационного экшена, зрители увидели очередной командный «рейд-шутер» с упором на PvP. Игровой процесс напоминает гибрид Valorant и Apex Legends, но с добавлением магических способностей и ездовых животных. Игрокам предстоит взять на себя роль Стражей (Wardens) — таинственных стрелков, владеющих тайной магией, и сражаться за контроль над мифическим континентом.
Ключевой целью матчей станет захват артефакта «Сокрушитель Щитов» (Shieldbreaker), прорыв на базу противника и уничтожение вражеского отряда для захвата территории.
Судя по комментариям в социальных сетях и чате трансляции, анонс был встречен прохладно. Геймеры выражают разочарование тем, что талантливые разработчики, подарившие миру одну из лучших механик передвижения в шутерах, решили создать «еще один типичный сетевой сервисный экшен» в и без того перенасыщенном жанре.
Highguard будет распространяться по условно-бесплатной модели. Релиз назначен на 26 января 2026 года на PC (Steam), Xbox Series X|S и PlayStation 5.
